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Сделка по Brexit стала невозможной после разговора Джонсона и Меркель, - BBC

Новости » Политика    08.10.2019 - 13:20
Сделка по Brexit стала невозможной после разговора Джонсона и Меркель, - BBC
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина/Виталий Носач)

Меркель не поддержала предложения Джонсона по сделке

Сделка по выходу Британии из ЕС (Brexit) стала "по сути невозможной" после телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в офисе премьера Британии.

По источникам издания, Меркель не поддержала предложения Джонсона по соглашению. Кроме того, она добавила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.

"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Британия прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.

Напомним, ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели. В частности, должно быть принято решение относительно того, будет ли возможным обновленное соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Джонсон настаивает, чтобы решение было принято до 19 октября.

Отметим, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар хочет встретиться премьером Великобритании на следующей неделе, чтобы попытаться найти решение по сделке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Борис Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке по Brexit. По словам Джонсона, Великобритания готова на новую операцию, но не готова к отсрочке.

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