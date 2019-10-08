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Европарламент заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit

Новости » В мире    08.10.2019 - 21:51
Европарламент заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit
Фото: Давид Сассоли (flickr.com/salvatorecaronna)

Глава Европарламента Давид Сассоли провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном

Глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил об отсутствии прогресса в переговорах по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление сделал Сассоли во вторник, 8 октября, после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По словам главы Европарламента, Джонсон дал неопределенные ответы относительно сохранения открытой границы между Ирландией (ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

"Мы не будем соглашаться на сделку, которая подрывает Белфастское соглашение (об урегулировании конфликта в Северной Ирландии - ред.) и мирный процесс (на острове Ирландия - ред.) или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка. На данном этапе есть две альтернативы сделке: отсрочка или отсутствие сделки", - заявил Сассоли.

Сассоли сказал, что Джонсон также подтвердил свою позицию в своих переговорах, что он не будет просить ЕС продлить отсрочку по Brexit после 31 октября.

Ранее сообщалось, что Великобритания ждет от Европейского союза компромисс относительно сделки по выходу Британии из ЕС.

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