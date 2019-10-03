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Джонсон планирует снова приостановить работу парламента

Новости » Политика    03.10.2019 - 11:36
Джонсон планирует снова приостановить работу парламента
Фото: парламент Британии (flickr.com UK Parliament)

Джонсон планирует "закрыть" парламент с 8 по 14 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует приостановить работу парламента с 8 по 14 октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу премьера.

Временная остановка работы парламента является стандартной для периода перед открытием новой парламентской сессии и выступления правящего члена королевского дома с тронной речью, в которой передается программа правительства на ближайший год.

Джонсон намерен представить в тронной речи ряд новых законодательных инициатив, поэтому он попросит королеву о том, чтобы работа парламента была приостановлена 8 октября, а речь прозвучала 14 октября.

В правительстве подчеркивают, что работа парламента будет прекращена на "минимально возможный срок", чтобы подготовить свою политическую программу, центральным пунктом которой должны стать подготовка к Brexit, реформа систем образования и здравоохранения, борьба с преступностью и строительство новой транспортной инфраструктуры.

Напомним, парламент Великобритании приостановил свою работу с 9 до 14 октября. Как сообщается, таким образом на высшем законодательном уровне не состоялось голосование по досрочным выборам.

Также РБК-Украина сообщало, что конституционный суд Британии признал неправомерным решение премьер-министра Бориса Джонсона отправить парламент на перерыв. Все 11 судей коллегии решили, что решение было незаконным.

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