ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон сделал ЕС последнее предложение по Brexit

Новости » В мире    02.10.2019 - 16:32
Джонсон сделал ЕС последнее предложение по Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

По словам британского премьера, на границе между Ирландией и Северной Ирландии не будет таможенных постов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал последнее предложение Европейскому союзу относительно выхода Британии из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Джонсона, в соответствии с новым предложением не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее. При этом премьер Британии не сообщил конкретных подробностей нового предложения.

"Мы выдвигаем, как мне кажется, конструктивные и разумные предложения, которые обеспечивают компромисс для обеих сторон. Мы защитим существующие регулирующие механизмы для фермеров и других предприятий по обе стороны границы", - сообщил Джонсон.

Также премьер-министр в очередной раз подтвердил намерение выйти из состава ЕС 31 октября, несмотря на результаты переговоров относительно сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания планирует установить таможенные посты на границе между Ирландией (ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

Также сообщалось, что британская оппозиция не планирует выносить недоверие Джонсону до окончания переговоров между Великобританией и ЕС относительно Brexit.

В Кабмине назвали сроки безвиза с Британией и Канадой Украина подпишет с Британией новый договор после Brexit
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь