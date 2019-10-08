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Туск выразил обеспокоенность действиями Джонсона в контексте ситуации с Brexit

Новости » В мире    08.10.2019 - 15:20
Туск выразил обеспокоенность действиями Джонсона в контексте ситуации с Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Глава Европейского совета призвал Джонсона сделать окончательный выбор по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск выступил с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, после информации о невозможности заключения сделки по выходу Британии из состава Европейского союза (Brexit). Об этом Туск написал в своем Twitter.

По словам Туска, вопрос выхода Великобритании из ЕС ставит на карту будущее и безопасность Европы и Великобритании.

"На карту поставлена не победа в какой-нибудь игре с глупыми обвинениями. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы наших людей. Вы не хотите сделки, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (лат. "куда вы идете" - ред.)?", - написал глава Европейского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что сделка между Великобританией и ЕС стала невозможной после разговора Бориса Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая не поддержала предложения британского премьера по соглашению.

Также РБК-Украина писало, что представители Джонсона заявили о необходимости компромисса от ЕС, ради заключения сделки. По их словам, Великобритания готова взаимодействовать с иностранными лидерами, но для заключения сделки необходим компромисс от ЕС.

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Новости Украины Дональд ТускЕвросоюзВеликобританияBrexit
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