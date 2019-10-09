Brexit без правил: як Британія рухається до виходу з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (фото: Jack Taylor/Getty Images)

Через перманентне протистояння між урядом і парламентом Великобританія все ближче і ближче до виходу з Євросоюзу без угоди вже 31 жовтня. Варіант No Deal Brexit загрожує Сполученому Королівству важкими соціальними й економічними наслідками.

Але просити Євросоюз про нову відстрочку британський прем'єр Борис Джонсон не хоче, кажучи, що краще "помре в канаві". Тим часом, і в самих європейських лідерів вже закінчується терпіння. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

У вівторок, 8 жовтня, закінчилася найдовша парламентська сесія в історії Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії з моменту його утворення в 1801 році. Вона тривала з червня 2017 року і, за великим рахунком, була присвячена одному питанню – як організувати вихід Великобританії з Євросоюзу, згідно з рішенням референдуму 2016 року. Але в результаті, за два з гаком роки ситуація не змінилася – на яких умовах відбудеться Brexit, коли саме та чи відбудеться взагалі, досі невідомо.

Сама Великобританія за цей час встигла зануритися в глибоку політичну кризу, парламент так і не зміг знайти жодного компромісного варіанту Brexit і розколовся на безліч ворогуючих політичних угруповань. Не допомогла навіть зміна прем'єр-міністра в липні цього року.

Саме завзятість лідера Консервативної партії і прем'єра Терези Мей, яка кілька разів намагалася провести через Палату громад свій варіант угоди по Brexit, незважаючи на те, що голосів за нього очевидно не вистачало, часто називали однією з причин такої глибокої кризи в Королівстві. Але коли на зміну їй прийшов харизматичний і різкий Борис Джонсон, ситуацію це ніяк не поліпшило.

Головна обіцянка Джонсона, з якою він прийшов на посаду – в будь-якому випадку забезпечити Brexit 31 жовтня і більше не просити у Брюсселя ніяких відстрочок.

Ключовою перешкодою в цій справі для британського прем'єра стали депутати його ж парламенту, які категорично відмовляються від виходу з ЄС без угоди (No Deal Brexit), що призведе до непередбачуваних соціальних і економічних наслідків для країни. У той же час і схвалити який-небудь план Brexit Палата громад теж не в змозі.

Тому Джонсон, під приводом підготовки до промови королеви в парламенті, призначеної на 14 жовтня, вирішив призупинити роботу парламенту на 5 тижнів, з 10-х чисел вересня до середини жовтня. Це стало б найбільшою перервою в роботі Палати громад з часів Другої світової війни. Джонсону вона була потрібна для того, щоб перехопити у депутатів процес управління виходом з ЄС.

Ще 3 вересня він все ж зажадав від парламенту підтримати вихід Великобританії з ЄС або з підписаною угодою, або без нього. Але його спіткала невдача – парламентарії, у тому числі два десятки консерваторів, вирішили взяти порядок денний Палати громад під свій контроль, пішовши проти лінії уряду. Таким чином, Джонсон став першим з 1894 року британським прем'єром, який програв своє перше ж голосування у парламенті.

У відповідь Джонсон виключив консерваторів-заколотників з фракції, тим самим втративши більшість у Палаті громад. Також прем'єр закликав призначити дострокові парламентські вибори на середину жовтня – але для цього йому потрібна підтримка двох третин парламенту, яких також не набралося.

Натомість депутати підтримали закон, згідно з яким прем'єр до 19 жовтня повинен попросити Євросоюз про нову відстрочку Brexit, якщо до того моменту не вдасться узгодити яку-небудь угоду про вихід з ЄС. Головна мета депутатів – будь-якою ціною зірвати No Deal Brexit.

10 вересня парламент пішов на вимушену перерву, але вона тривала не так довго, як того хотів Джонсон. 24 вересня одноголосним рішенням Верховного суду Великої Британії припинення роботи парламенту було визнане незаконним, і депутати повернулися до зали засідань.

Опоненти Джонсона, апелюючи до традицій і принципів демократії (а в британській політичній системі вони мають реальну вагу), закликали прем'єра піти у відставку після того, що сталося, але він відмовився.

План Джонсона

Замість відставки Джонсон на початку жовтня запропонував Євросоюзу пакет пропозицій до угоди про вихід Великобританії з ЄС, які, на його думку, змогли б зняти найгострішу проблему на шляху до Brexit – статус ірландського кордону.

На даний момент єдиний сухопутний кордон між Британією і Євросоюзом розділяє незалежну Республіку Ірландія і Північну Ірландію, що входить до складу Королівства. Оскільки обидві країни зараз є членами ЄС, на практиці цей кордон відсутній.

Це було однією з умов мирної угоди між ірландськими націоналістами з IRA, британською владою і лояльними Лондону угрупованнями, яка в 1998 році поклала кінець багаторічному кривавому конфлікту в Північній Ірландії. Відновлення цього конфлікту не хочуть ні в Лондоні, ні в Брюсселі, але в разі Brexit між країнами повинна з'явитися видима межа, з прикордонниками та митним оглядом.

Щоб цього уникнути, в проект угоди, розроблений ще урядом Терези Мей, був закладений механізм т. зв. "бекстопу". Він передбачає, що Великобританія на невизначений термін залишиться частиною єдиного митного простору Євросоюзу, а Північна Ірландія ще й буде дотримуватися правил єдиного європейського ринку.

Але в Сполученому Королівстві це багатьох не влаштовує, оскільки тоді Великобританія не зможе вести цілком самостійну торгову політику (одна з ключових ідей Brexit), а Північна Ірландія буде користуватися певним "особливим статусом" всередині королівства. До того ж, самостійно відмовитися від "бекстопу", за умовами договору, Лондон не міг, і такий режим міг би зберігатися невизначено довго.

Джонсон пропонує, щоб Сполучене Королівство вийшло з митного простору ЄС, але при цьому Північна Ірландія залишиться на єдиному ринку Євросоюзу на перехідний період, поки не буде укладено нову торгівельну угоду.

Це означає, що вантажі, які переміщаються між Ірландією і Північною Ірландією, все ж будуть підлягати огляду. При цьому митні декларації можна буде заповнювати в електронній формі, а сам огляд проходитиме у віддалених від кордону пунктах. Все це робиться для того, щоб уникнути появи фізично видимого кордону, який розділить Ірландію на дві частини, що може спровокувати ірландських націоналістів.

Як зазначає BBC, Brexit не є головною причиною деякої активізації північноірландських бойовиків в останні місяці. Але через історію з кордоном і "бекстопом" до будь-яких інцидентів в регіоні тепер прикута увага світової преси. А це, в свою чергу, може стимулювати різні угруповання IRA до нових атак.

Крім того, за пропозицією Джонсона, парламент Північної Ірландії повинен схвалити цей план і підтверджувати його кожні чотири роки, якщо не буде досягнуто широкої торгівельної угоди. При цьому сам північноірландський парламент через конфлікт між націоналістами і і лояльними Лондону силами паралізований ще з початку 2017 року.

Розглянути пропозиції Джонсона Євросоюз повинен буде на саміті, призначеному на 17 жовтня в Брюсселі. Але за інформацією британських ЗМІ, у європейських політиків пропозиції британського прем'єра не викликали ентузіазму.

Джерело BBC повідомляє, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у розмові з Джонсоном сказала, що нова угода на запропонованих Лондоном умовах "надзвичайно малоймовірна". Меркель нібито назвала єдиним варіантом виходу з глухого кута збереження Північної Ірландії у митному просторі і єдиному ринку ЄС.

Нескінченні маневри британського уряду і депутатів все більше набридають європейцям. Глава Європарламенту Давид Сассолі після зустрічі з Джонсоном 8 жовтня прямо заявив про відсутність прогресу в переговорах з Brexit.

За словами Сассолі, ЄС не піде на угоду, яка поставить під загрозу мирний процес в Ірландії або цілісність європейського єдиного ринку. "На даному етапі є дві альтернативи угоді: відстрочка або відсутність угоди", - заявив глава Європарламенту.

Голова Європейської Ради Дональд Туск у своєму Twitter публічно звернувся до Джонсона, заявивши, що "на кону не перемога в якійсь безглуздій грі у взаємні звинувачення, а майбутнє Європи та Сполученого Королівства".

"Ви не хочете угоди, ви не хочете відстрочки, ви не хочете відмовитися (від виходу з ЄС), quo vadis? (куди йдеш?)" – написав Туск.

Схоже, відповідь на це питання Джонсон буде шукати в найближчі дні, поки британський парламент до 14 жовтня піде на перерву. Але відступати від ідеї все ж вивести Великобританію з Євросоюзу за будь-яку ціну він, схоже, не має наміру.

Раніше, відповідаючи на питання, чи буде він вимагати відстрочення Brexit, як того вимагає прийнятий Палатою громад закон, Джонсон сказав, що краще "помре у канаві". В останні дні у своїх виступах британський прем'єр повторює формулу "Brexit з угодою або без неї, але ніякої відстрочки".

Розплутати весь цей клубок протиріч потенційно могли б дострокові вибори до Палати громад, але на них опозиція теж не погоджується – побоюючись, що в такому випадку Джонсон знову перехопить у парламенту ініціативу і все ж виведе Великобританію з Євросоюзу 31 жовтня, як і обіцяв. А спроби зобов'язати прем'єра просити про відстрочку Brexit через суд поки результату не приносять.

Опозицією рухає і суто прагматичний інтерес, адже в разі дострокових виборів Джонсон може серйозно зміцнити свої позиції – з початку літа рейтинг Консервативної партії виріс в два рази. А домовитися між собою та, наприклад, узгодити кандидатуру нового прем'єра, щоб обійтися без виборів, лідери опозиційних лейбористів і ліберал-демократів не можуть – взаємна недовіра занадто висока.

Тим часом, як повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження Institute for Fiscal Studies, вихід Великобританії з ЄС без угоди призведе до зростання держборгу королівства до 90% від ВВП – це буде найвищий показник з 1960-х років.