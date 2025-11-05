Бои за Покровск: украинские штурмовики зачистили от россиян важное здание (видео)
Украинские штурмовики из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во время боев в Покровске выбили россиян из здания городского совета и вернули туда украинский флаг. Россияне, которые не убежали и не сдались, были уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы 425-го ОШП "Скала".
Отмечается, что две штурмовые группы полка получить задание пройти в центр Покровска и выбить россиян из здания горсовета. На подъезде к цели транспорт поразил FPV-дрон оккупантов, но несмотря на это удалось зайти в город.
Бойцы даже попали в засаду россиян, но и здесь у оккупантов ничего не получилось: засада была разгромлена. Россиян истребили, один из бойцов получил ранения, но продолжил выполнять задание.
В итоге враг был разгромлен и выбит из здания. Над горсоветом Покровска снова развевается украинский флаг, россияне понесли потери и отступили.
Ситуация в Покровске: последние новости
Отметим, Генеральный штаб Украины 5 ноября опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты. Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.
На этом направлении сосредоточено много российских войск. Бои идут уже в пределах самого города, куда, по данным источников РБК-Украина, могли прорваться около тысячи российских военных.
3 ноября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские защитники остановили продвижение оккупантов на севере Покровска и не допустили перерезания важной логистической дороги.
4 ноября фронт посетил президент Украины Владимир Зеленский. Среди прочего он приехал в подразделения, которые держат Покровское и Добропольское направления.