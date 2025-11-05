Бои за Покровск: украинские штурмовики зачистили от россиян важное здание (видео)

Украинские штурмовики из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во время боев в Покровске выбили россиян из здания городского совета и вернули туда украинский флаг. Россияне, которые не убежали и не сдались, были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы 425-го ОШП "Скала".

Отмечается, что две штурмовые группы полка получить задание пройти в центр Покровска и выбить россиян из здания горсовета. На подъезде к цели транспорт поразил FPV-дрон оккупантов, но несмотря на это удалось зайти в город.

Бойцы даже попали в засаду россиян, но и здесь у оккупантов ничего не получилось: засада была разгромлена. Россиян истребили, один из бойцов получил ранения, но продолжил выполнять задание.

В итоге враг был разгромлен и выбит из здания. Над горсоветом Покровска снова развевается украинский флаг, россияне понесли потери и отступили.