Бои за Покровск: украинские штурмовики зачистили от россиян важное здание (видео)

Украина, Среда 05 ноября 2025 19:37
UA EN RU
Бои за Покровск: украинские штурмовики зачистили от россиян важное здание (видео) Иллюстративное фото: в Покровске продолжаются бои (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские штурмовики из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во время боев в Покровске выбили россиян из здания городского совета и вернули туда украинский флаг. Россияне, которые не убежали и не сдались, были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы 425-го ОШП "Скала".

Отмечается, что две штурмовые группы полка получить задание пройти в центр Покровска и выбить россиян из здания горсовета. На подъезде к цели транспорт поразил FPV-дрон оккупантов, но несмотря на это удалось зайти в город.

Бойцы даже попали в засаду россиян, но и здесь у оккупантов ничего не получилось: засада была разгромлена. Россиян истребили, один из бойцов получил ранения, но продолжил выполнять задание.

В итоге враг был разгромлен и выбит из здания. Над горсоветом Покровска снова развевается украинский флаг, россияне понесли потери и отступили.

Ситуация в Покровске: последние новости

Отметим, Генеральный штаб Украины 5 ноября опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты. Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.

На этом направлении сосредоточено много российских войск. Бои идут уже в пределах самого города, куда, по данным источников РБК-Украина, могли прорваться около тысячи российских военных.

3 ноября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские защитники остановили продвижение оккупантов на севере Покровска и не допустили перерезания важной логистической дороги.

4 ноября фронт посетил президент Украины Владимир Зеленский. Среди прочего он приехал в подразделения, которые держат Покровское и Добропольское направления.

