Бої за Мар'їнку та допомога Україні від Світового банку: новини за 25 грудня

Учора, 25 грудня 2023 року, у ЗСУ спростували фейк росіян про захоплення Мар'їнки (Донецька область). А Україна отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку.

Війна Росії проти України: останні новини

Бої продовжуються. У ЗСУ спростували фейк Шойгу про окупацію Мар'їнки

Українські військові продовжують вести бої за Мар'їнку Донецької області. Росіяни досі не окупували місто.

"Бої за Мар'їнку тривають, зараз наші військові знаходяться в адміністративних межах Мар'їнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно", - наголосив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Олександр Штупун.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним та доповів йому про ситуацію на фронті.

Зокрема, він розповів, що штурмові загони РФ нібито повністю захопили Мар'їнку Донецької області, яка знаходиться за 5 кілометрів від Донецька.

Україна отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку: на що підуть кошти

Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів як Шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - повідомили в Мінфіні.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:

190 млн доларів - від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

50 млн доларів - від уряду Сполучених Штатів Америки;

20 млн доларів - від уряду Швейцарії.

З Угорщиною чи без. Країни Євросоюзу схвалять 50 млрд євро для України, - Кулеба

Країни Євросоюзу схвалять рішення щодо виділення 50 млрд євро для України. Це станеться навіть незважаючи на можливе вето Угорщини.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що оформлення рішення про 50 млрд євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини. Таким чином, 26 держав ЄС хотіли дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів, оскільки "в ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни".

"Рішення про те, що Україна отримає ці гроші, буде. Питання залишилося одне: чи зроблять це 27 країн разом - усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщині дали місяць на проведення додаткових переговорів, - чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини", - уточнив міністр.

Він додав, що питання у внутрішній єдності блоку. І зараз 26 країн докладають усіх зусиль, щоб його зберегти. Але якщо цього не вдасться, то "гроші все одно буде виділено".

Зеленський попереджає російських льотчиків: наша ППО ставатиме сильнішою

Кожен російський льотчик має зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі у війні, адже українська ППО буде ставати тільки сильнішою.

"У вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 "шахедів", кілька ракет і ще два російські військові літаки. За один вечір! Загалом, збито п'ять "сушок" за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно", - йдеться в заяві.

Президент зазначив, що всі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО, Сухопутних військ, - просто молодці. Він подякував їм за такий результат.

"Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наша ППО буде ставати тільки сильнішою. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16", - додав президент України.

Глава МЗС Чехії: основне завдання Європи - тримати Росію якнайдалі від кордонів

Європі необхідно тримати Росію якнайдалі від своїх кордонів. І для цього треба продовжувати допомогу Україні.

"Ми повинні пам'ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію Росії, яка гострить зуби на центральноєвропейський регіон, країни Балтії", - зазначив голова МЗС Чехії Ян Ліпавський.

За його словами, допомога Україні - військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна - йде на користь європейській безпеці.

"Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з Росією ближче - буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити", - наголосив глава МЗС.

Ліпавський вважає, що треба пояснити населенню країн Європи, чому важливо продовжувати допомогу Україні у війні з Росією.

"Я регулярно кажу всім у Європі, що наше головне завдання - тримати Росію якнайдалі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика. Дебати непрості, але ми бачимо, що європейські країни здатні в результаті дійти згоди", - додав він, коментуючи рішення ЄС розпочати вступні переговори з Україною.

Чиновник також спрогнозував, що лідери ЄС все ж таки узгодять 50 млрд євро для України на позачерговому саміті, який відбудеться 1 лютого.

На кордоні з Польщею все ще заблоковано три КПП, там в черзі понад 3400 вантажівок, - ДПСУ

На польсько-українському кордоні станом на понеділок, 25 грудня, заблокованими залишаються ще три пункти пропуску вантажівок.

"На цей час це три напрямки блокування. Вчора після 9 ранку був розблокований "Шегині", на щастя це відбулося, бо з 27 листопада цей напрямок блокувався. І за минулу добу ми відмітили що кількість транспорту який перетнув кордон значно зросла. Натомість три напрямки залишаються заблоковані - це "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", - розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зауважив, що через пункт пропуску "Краківець" певний рух вантажних авто ще відбувається, натомість "Ягодин-Дорогуськ" майже повністю заблоковано. При припускній спроможності в 1500 авто щодоби наразі там проїздить менше ніж 150.

"Станом на ранок сьогодні у черзі на цих трьох пунктах 3400 вантажівки, також є черга на "Шегині" - близько 700 вантажівок. Але це через те що довгий час кордон блокується", - підкреслив він.

У Повітряних силах поки не бачать сенсу у доставці F-16 в Україну: названо причину

Країнам Заходу поки що немає сенсу доставляти F-16 в Україну, оскільки літаки стоятимуть під прицілом ворога. Наша країна має бути на сто відсотків готова до таких постачань.

Спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната попросили прокоментувати інформацію західних аналітиків про те, що перші F-16 можуть доставити в Україну вже до кінця року.

Ігнат нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Глава нідерландського уряду заявив, що його країна підготує перші 18 винищувачів для доставки в Україну.

"Який сенс доставляти літаки сюди? Щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Потрібно дочекатися, щоб усе на 100 відсотків було готове: і інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, а також інженерно-авіаційний склад", - підкреслив спікер ПС.

Він уточнив, що інженери не лише готуватимуть літаки, а й займатимуться озброєнням.

"Ми ж беремо літак, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння вимагає певних знань, щоб налаштовувати та завдавати ним ударів", - додав Ігнат.

Російського пропагандиста із Russia Today отруїли, - джерело

Колишній директор російського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський отруївся. Це той самий пропагандист, який закликав топити українських дітей.

Як розповіло джерело, колишній голова російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський потрапив до лікарні.

За даними джерела, пропагандист "отруївся". Втім, хто може стояти за отруєнням Красовського співрозмовник не повідомив.

В Раді чекають від Кабміну законопроект про мобілізацію, відсутність породжує фейки

Кабінет міністрів вчора мав би внести у Верховну раду законопроект щодо змін в мобілізації. Втім, є сподівання, що це відбудеться найближчим часом.

"Уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д", - написав Арахамія.

За його словами, алгоритм роботи не змінився: військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових, а уряд розробляє правила.

"Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання", - додав Арахамія.

Уже ввечері стало відомо, що Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект, який стосується мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби.