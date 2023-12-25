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На кордоні з Польщею все ще заблоковано три КПП, там в черзі понад 3400 вантажівок, - ДПСУ

Понеділок 25 грудня 2023 18:59
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На кордоні з Польщею все ще заблоковано три КПП, там в черзі понад 3400 вантажівок, - ДПСУ Ілюстративне фото: Польща блокує три пункти пропуску (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На польсько-українському кордоні станом на понеділок, 25 грудня, заблокованими залишаються ще три пункти пропуску вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі національного телемарафону.

"На цей час це три напрямки блокування. Вчора після 9 ранку був розблокований "Шегині", на щастя це відбулося, бо з 27 листопада цей напрямок блокувався. І за минулу добу ми відмітили що кількість транспорту який перетнув кордон значно зросла. Натомість три напрямки залишаються заблоковані - це "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", - розповів Демченко.

Він зауважив, що через пункт пропуску "Краківець" певний рух вантажних авто ще відбувається, натомість "Ягодин-Дорогуськ" майже повністю заблоковано. При припускній спроможності в 1500 авто щодоби наразі там проїздить менше ніж 150.

"Станом на ранок сьогодні у черзі на цих трьох пунктах 3400 вантажівки, також є черга на "Шегині" - близько 700 вантажівок. Але це через те що довгий час кордон блокується", - підкреслив він.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажного транспорту на кордоні з Україною.

Польська сторона вимагає заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до ЄС для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Через це на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Оскільки через блокування утворилися багатокілометрові черги з сотень вантажівок.

Втім, днями стало відомо, що українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.

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Польща ДПСУ Кордон з Україною
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