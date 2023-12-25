Українські військові знищили ворожий FPV-дрон у Сумському районі

Сили оборони України сьогодні, 25 грудня, знищили ворожий FPV-дрон у Сумському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

Зазначається, що над однією з громад Сумського району українські воїни вразили ворожий FPV-дрон.

Обстріли Сумської області за добу

В ОВА повідомили, що протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Білопільська громада: ворог гатив із мінометів (12 вибухів) та артилерії (2 вибухи);

Юнаківська громада: FPV-дроном здійснено обстріл (1 вибух).

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але була повністю звільнена українськими військами. Проте навіть після деокупації росіяни не дають спокійно жити мешканцям Сумської області, обстрілюючи прикордонні території та задіюючи свої диверсійно-розвідувальні групи.

Так, 19 грудня в результаті російських обстрілів в Сумській області отримав поранення цивільний чоловік. Його госпіталізували.