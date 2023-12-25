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Зеленський попереджає російських льотчиків: наша ППО ставатиме сильнішою

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 20:11
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Зеленський попереджає російських льотчиків: наша ППО ставатиме сильнішою Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кожен російський льотчик має зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі у війні, адже українська ППО буде ставати тільки сильнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Учора, у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 "шахедів", кілька ракет і ще два російські військові літаки. За один вечір! Загалом, збито п'ять "сушок" за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно", - йдеться в заяві.

Президент зазначив, що всі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО, Сухопутних військ, - просто молодці. Він подякував їм за такий результат.

"Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наша ППО буде ставати тільки сильнішою. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16", - додав президент України.

Знищення російських військових літаків

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські сили протиповітряної оборони минулої доби збили російський бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-30.

Також 22 грудня командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що сили ППО України перевершили свій успіх із ліквідації ворожої авіації в Брянській області.

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