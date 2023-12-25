ua en ru
Пн, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Чехії: основне завдання Європи - тримати Росію якнайдалі від кордонів

Прага, Понеділок 25 грудня 2023 20:07
UA EN RU
Глава МЗС Чехії: основне завдання Європи - тримати Росію якнайдалі від кордонів Фото: Ян Ліпавський, голова МЗС Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європі необхідно тримати Росію якнайдалі від своїх кордонів. І для цього треба продовжувати допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського для CTK.

"Ми повинні пам'ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію Росії, яка гострить зуби на центральноєвропейський регіон, країни Балтії", - зазначив міністр.

За його словами, допомога Україні - військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна - йде на користь європейській безпеці.

"Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з Росією ближче - буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити", - наголосив глава МЗС.

Ліпавський вважає, що треба пояснити населенню країн Європи, чому важливо продовжувати допомогу Україні у війні з Росією.

"Я регулярно кажу всім у Європі, що наше головне завдання - тримати Росію якнайдалі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика. Дебати непрості, але ми бачимо, що європейські країни здатні в результаті дійти згоди", - додав він, коментуючи рішення ЄС розпочати вступні переговори з Україною.

Чиновник також спрогнозував, що лідери ЄС все ж таки узгодять 50 млрд євро для України на позачерговому саміті, який відбудеться 1 лютого.

Росія може продовжити напади

Нагадаємо, західні чиновники та аналітики вже неодноразово припускали можливість того, що Росія може напасти на інші країни у разі програшу України.

Нещодавно німецькі аналітики заявили про те, що країна-агресор може відновити свою військову міць протягом шести років для нападу на НАТО.

Також начальник штабу бельгійської армії адмірал Мішель Хофман наголошував, що Росія може відкрити другий фронт у Європі. Він допускав напади на Молдову чи країни Балтії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Чехія Евросоюз Війна Росії проти України
NEWS
У Повітряних силах поки не бачать сенсу у доставці F-16 в Україну: названо причину
У Повітряних силах поки не бачать сенсу у доставці F-16 в Україну: названо причину
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ