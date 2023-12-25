РФ не зможе реалізувати свої підступні плани. 2024 - рік продовження боротьби, - Буданов
Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. 2024-й буде роком продовження боротьби українців за свою землю та незалежність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на різдвяне привітання керівника Головного управляння розвідки Міноборони України Кирила Буданова.
"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці - сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності", - зазначив Буданов.
Він наголосив, що 2024-й - це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників.
"І зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки рашистам заради звільнення рідної землі. Тож нехай Різдвяна Зірка додасть нам наснаги й невичерпної енергії для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану перемогу", - привітав українців з Різдвом керівник ГУР.
Росія готова продовжувати війну?
Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що росіяни не мають плану воювати у 2025 році.
Джерела видання Bild у німецькій розвідці не погодилися з таким твердженням голови ГУР.
Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Також у ГУР нещодавно повідомили, що влада Росії хоче продовжувати війну проти України весь 2024 рік. Для цього вони активно перебудовують економіку.
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