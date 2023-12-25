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Російського пропагандиста із Russia Today отруїли, - джерело

Київ, Понеділок 25 грудня 2023 14:13
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Російського пропагандиста із Russia Today отруїли, - джерело Фото: російський пропагандист Антон Кузнєцов-Красовський (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

Колишній директор російського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський отруївся. Це той самий пропагандист, який закликав топити українських дітей.

Про це РБК-Україна повідомили джерело в спецслужбах.

Як розповіло джерело, колишній голова російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський потрапив до лікарні.

За даними джерела, пропагандист "отруївся". Втім, хто може стояти за отруєнням Красовського співрозмовник не повідомив.

Зауважмо, що про проблеми зі здоров’ям Красовський і сам розповідав, напередодні він опублікував пост у своєму Telegram-каналі, де повідомив, що знаходиться в лікарні.

"Тут люди питали: чи я живий, чи все гаразд? Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки. Поступово приходжу до тями", - написав пропагандист.

Що відомо про підтримку Красовським режиму РФ

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кузнєцов-Красовський заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то "спалить" українську Конституцію на Хрещатику.

Після початку повномасштабної війни пропагандист публічно підтримував агресію РФ проти України, виправдовував злочини окупантів та закликав до геноциду українського народу. Зокрема, в жовтні 2022 року під час ефіру на російському телеканалі він закликав топити дітей України в Тисі, якщо вони не погоджуються на окупацію.

"От сказав, що москалі окупували - і одразу кидаєш у річку з буйною течією", - заявив тоді Красовський. За що йому згодом оголосили підозру в Україні.

Додамо, крім того, суд в Україні заочно засудив Кузнєцова-Красовського до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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