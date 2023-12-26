Бои за Марьинку и помощь Украине от Всемирного банка: новости за 25 декабря

Вчера, 25 декабря 2023 года, в ВСУ опровергли фейк россиян о захвате Марьинки (Донецкая область). А Украина получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка.

Война России против Украины: последние новости

Бои продолжаются. В ВСУ опровергли фейк Шойгу об оккупации Марьинки

Украинские военные продолжают вести бои за Марьинку Донецкой области. Россияне до сих пор не оккупировали город.

"Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", - отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александр Штупун.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и доложил ему о ситуации на фронте.

В частности, он рассказал, что штурмовые отряды РФ якобы полностью захватили Марьинку Донецкой области, которая находится в 5 километрах от Донецка.

Украина получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка: на что пойдут средства

Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов в качестве Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - сообщили в Минфине.

Финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, которые поступили через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.

Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

190 млн долларов - от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF);

50 млн долларов - от правительства Соединенных Штатов Америки;

20 млн долларов - от правительства Швейцарии.

С Венгрией или без. Страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, - Кулеба

Страны Евросоюза одобрят решение о выделении 50 млрд евро для Украины. Это произойдет даже невзирая на возможное вето Венгрии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом, 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств, поскольку "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны".

"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: сделают ли это 27 стран вместе - все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, - или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии", - уточнил министр.

Он добавил, что вопрос во внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то "деньги все равно будут выделены".

Зеленский предупреждает российских летчиков: наша ПВО будет становиться сильнее

Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в войне, ведь украинская ПВО будет становиться только сильнее.

"В вечер перед Рождеством, наши воины сбили почти 30 "шахедов", несколько ракет и еще два российских военных самолета. За один вечер! В общем, сбито пять "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО, Сухопутных войск, - просто молодцы. Он поблагодарил их за такой результат.

"Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16", - добавил президент Украины.

Глава МИД Чехии: основная задача Европы - держать Россию подальше от границ

Европе необходимо держать Россию подальше от своих границ. И для этого нужно продолжать помощь Украине.

"Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая затачивает зубы на центральноевропейский регион, страны Балтии", - отметил глава МИД Чехии Ян Липовский.

По его словам, помощь Украине - военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная - идет на пользу европейской безопасности.

"Если Украина упадет, мы столкнемся с Россией ближе - буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить", - подчеркнул глава МИД.

Липавский считает, что надо объяснить населению стран Европы, почему важно продолжать помощь Украине в войне с Россией.

"Я регулярно говорю всем в Европе, что наша главная задача - держать Россию как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена наша политика. Дебаты непростые, но мы видим, что европейские страны способны в результате прийти к согласию", - добавил он, комментируя решение ЕС начать вступительные переговоры с Украиной.

Чиновник также спрогнозировал, что лидеры ЕС все же согласуют 50 млрд евро для Украины на внеочередном саммите, который состоится 1 февраля.

На границе с Польшей все еще заблокировано три КПП, там в очереди более 3400 грузовиков, - ГПСУ

На польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 25 декабря, заблокированы остаются еще три пункта пропуска грузовиков.

"В настоящее время это три направления блокировки. Вчера после 9 утра был разблокирован "Шегини", к счастью это произошло, потому что с 27 ноября это направление блокировалось. И за минувшие сутки мы отметили, что количество транспорта, который пересек границу, значительно возросло. Зато три направления остаются заблокированы - это "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская - Гребенное", - рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что через пункт пропуска "Краковец" определенное движение грузовых авто еще происходит, зато "Ягодин-Дорогуск" почти полностью заблокирован. При припускной способности в 1500 авто ежесуточно сейчас там проезжает менее 150.

"По состоянию на утро сегодня в очереди на этих трех пунктах 3400 грузовиков, также есть очередь на "Шегини" - около 700 грузовиков. Но это из-за того, что долгое время граница блокируется", - подчеркнул он.

В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: названа причина

Странам Запада пока нет смысла доставлять F-16 в Украину, поскольку самолеты будут стоять под прицелом врага. Наша страна должна быть полностью готова к таким поставкам.

Спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната попросили прокомментировать информацию западных аналитиков о том, что первые F-16 могут доставить в Украину уже до конца года.

Игнат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Глава нидерландского правительства заявил, что его страна подготовит первые 18 истребителей для доставки в Украину.

"Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они здесь стояли под прицелом врага? Нужно дождаться, чтобы все на 100 процентов было готово: и инфраструктура, и летчики, которые сейчас проходят обучение с инструкторами, а также инженерно-авиационный состав", - подчеркнул спикер ВС.

Он уточнил, что инженеры не только будут готовить самолеты, но и заниматься вооружением.

"Мы же берем самолет, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары", - добавил Игнат.

Российский пропагандист из Russia Today был отравлен, - источник

Бывший директор российского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский отравился. Это тот самый пропагандист, призывавший топить украинских детей.

Как рассказал источник, бывший глава русскоязычной дирекции прокремлевского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский попал в больницу.

По данным источника, пропагандист "отравился". Впрочем, кто может стоять за отравлением Красовского собеседник не сообщил.

В Раде ждут от Кабмина законопроект о мобилизации, отсутствие рождает фейки

Кабинет министров вчера должен был внести в Верховную раду законопроект об изменениях в мобилизации. Впрочем, есть надежда, что это произойдет в ближайшее время.

"Правительство должно внести законопроект по мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д", - написал Арахамия.

По его словам, алгоритм работы не изменился: военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.

"Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", - добавил Арахамия.

Уже вечером стало известно, что Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, касающийся мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы.