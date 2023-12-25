Росіяни планують підготуваи для війни проти України найманців з Африки, - ЦНС
Російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку та підготовки найманців для участі у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, наразі росіяни проводять рекрутингову кампанію у Курській області, де очікують набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу".
Його створюють як заміну найманцям ПВК "Вагнера", які діяли в Африці, але були відправлені на війну в Україні.
Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом їхньої діяльності буде підготовка та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.
Найманці у російській армії
Російський диктатор Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.
У вересні Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.
Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.
Також нагадаємо, що Непал вимагає від Москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.
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