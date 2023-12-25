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Росіяни планують підготуваи для війни проти України найманців з Африки, - ЦНС

Понеділок 25 грудня 2023 14:24
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Росіяни планують підготуваи для війни проти України найманців з Африки, - ЦНС Фото: росіяни планують підготувати для війни проти України найманців з Африки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку та підготовки найманців для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, наразі росіяни проводять рекрутингову кампанію у Курській області, де очікують набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу".

Його створюють як заміну найманцям ПВК "Вагнера", які діяли в Африці, але були відправлені на війну в Україні.

Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом їхньої діяльності буде підготовка та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.

Найманці у російській армії

Російський диктатор Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

У вересні Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.

Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.

Також нагадаємо, що Непал вимагає від Москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.

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Африка Війна Росії проти України
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