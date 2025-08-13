ua en ru
Бояться вторинних санкцій США? Банки В'єтнаму посилили вимоги до російських компаній

Середа 13 серпня 2025 13:25
UA EN RU
Бояться вторинних санкцій США? Банки В'єтнаму посилили вимоги до російських компаній Фото: В'єтнам посилили вимоги до російських компаній (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

В'єтнамські банки почали ставити додаткові вимоги до російських компаній під час проведення платежів, побоюючись вторинних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, тепер гроші проходять лише у двох випадках: якщо товар справді поставляється до В'єтнаму або за наявності громадянина республіки серед засновників компанії-контрагента.

Банки побоюються вторинних санкцій із боку Заходу за операції з Росією. Нові вимоги запровадили із середини літа 2025 року. Повідомляється, що наразі банки вимагають повний пакет документів: контракт, інвойс, транспортні та митні папери, що підтверджують зв'язок угоди з В'єтнамом, а якщо відвантаження товару в країну не планується, шукають "якір" у вигляді місцевого засновника, офісу або довгострокового партнера.

Для російських компаній, які закуповують чи переробляють товари у В'єтнамі, практично нічого не змінилося, проте транзитні схеми ускладнилися настільки, що тепер бізнесу доводиться шукати альтернативи в інших азійських країнах.

В'єтнамські банки почали посилювати умови у 2024 році під впливом указу президента США від 22 грудня 2023 року про санкції за угоди на користь російського оборонного сектора, а також роз'яснення OFAC від 12 червня 2024 року щодо вторинних санкцій.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.

За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.

Днями стало відомо, що Україна синхронізувала європейські санкції, а також запровадила нові обмеження. Вони були націлені проти критичних ресурсів РФ.

Також раніше президент США Дональд Трамп заявляв про плани запровадити 100% вторинні тарифи для країн, які продовжуватимуть торгівлю з Росією. Окрім того, американський лідер зазначав, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.

