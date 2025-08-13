Бояться вторинних санкцій США? Банки В'єтнаму посилили вимоги до російських компаній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

Так, тепер гроші проходять лише у двох випадках: якщо товар справді поставляється до В'єтнаму або за наявності громадянина республіки серед засновників компанії-контрагента.

Банки побоюються вторинних санкцій із боку Заходу за операції з Росією. Нові вимоги запровадили із середини літа 2025 року. Повідомляється, що наразі банки вимагають повний пакет документів: контракт, інвойс, транспортні та митні папери, що підтверджують зв'язок угоди з В'єтнамом, а якщо відвантаження товару в країну не планується, шукають "якір" у вигляді місцевого засновника, офісу або довгострокового партнера.

Для російських компаній, які закуповують чи переробляють товари у В'єтнамі, практично нічого не змінилося, проте транзитні схеми ускладнилися настільки, що тепер бізнесу доводиться шукати альтернативи в інших азійських країнах.

В'єтнамські банки почали посилювати умови у 2024 році під впливом указу президента США від 22 грудня 2023 року про санкції за угоди на користь російського оборонного сектора, а також роз'яснення OFAC від 12 червня 2024 року щодо вторинних санкцій.