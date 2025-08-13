Бояться вторинних санкцій США? Банки В'єтнаму посилили вимоги до російських компаній
В'єтнамські банки почали ставити додаткові вимоги до російських компаній під час проведення платежів, побоюючись вторинних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Так, тепер гроші проходять лише у двох випадках: якщо товар справді поставляється до В'єтнаму або за наявності громадянина республіки серед засновників компанії-контрагента.
Банки побоюються вторинних санкцій із боку Заходу за операції з Росією. Нові вимоги запровадили із середини літа 2025 року. Повідомляється, що наразі банки вимагають повний пакет документів: контракт, інвойс, транспортні та митні папери, що підтверджують зв'язок угоди з В'єтнамом, а якщо відвантаження товару в країну не планується, шукають "якір" у вигляді місцевого засновника, офісу або довгострокового партнера.
Для російських компаній, які закуповують чи переробляють товари у В'єтнамі, практично нічого не змінилося, проте транзитні схеми ускладнилися настільки, що тепер бізнесу доводиться шукати альтернативи в інших азійських країнах.
В'єтнамські банки почали посилювати умови у 2024 році під впливом указу президента США від 22 грудня 2023 року про санкції за угоди на користь російського оборонного сектора, а також роз'яснення OFAC від 12 червня 2024 року щодо вторинних санкцій.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.
За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.
Днями стало відомо, що Україна синхронізувала європейські санкції, а також запровадила нові обмеження. Вони були націлені проти критичних ресурсів РФ.
Також раніше президент США Дональд Трамп заявляв про плани запровадити 100% вторинні тарифи для країн, які продовжуватимуть торгівлю з Росією. Окрім того, американський лідер зазначав, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.