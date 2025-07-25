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Трамп припустив, що йому доведеться вдарити по Росії вторинними санкціями

Вашингтон, П'ятниця 25 липня 2025 17:36
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Трамп припустив, що йому доведеться вдарити по Росії вторинними санкціями Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США не виключають введення проти Росії вторинних санкцій. Такі обмеження можливі раніше, ніж через 50 днів.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чи планує він запроваджувати вторинні санкції проти Росії.

"Ми розглядаємо всю ситуацію. Можливо, нам доведеться ввести вторинні санкції", - заявив у відповідь американський лідер.

Також він не виключив, що такі санкції можуть запровадити і до закінчення його дедлайну в 50 днів.

Вторинні тарифи проти РФ

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп поставив перед Росією ультиматум - або Кремль за 50 днів завершує війну проти України, або проти Москви вводять 100% вторинні тарифи.

До цього американський лідер уже кілька разів заявляв, що російський диктатор Володимир Путін багато бреше і не хоче завершувати війну.

При цьому прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт уточнювала, що Росія зіткнеться не тільки з вторинними тарифами, але і з вторинними санкціями, якщо вона не укладе мир з Україною.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна ексрадник президента України Олег Устенко, сама по собі загроза Трампа про санкції вже є санкціями.

При цьому тарифи, у разі їх затвердження, завдадуть по Росії серйозного удару, підкреслював Устенко.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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