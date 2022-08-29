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Боррель предположил, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки

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Понедельник 29 августа 2022 07:35
Боррель предположил, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки Фото: Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что министры иностранных дел стран-членов Євросоюза вряд ли единогласно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", - сказал он.

В то же время Боррель отметил, что стоит пересмотреть способ получения виз некоторыми гражданами РФ, в частности кремлевскими олигархами.

"Мы должны быть более избирательными", - добавил глава дипломатии ЕС.

К слову, министры иностранных дел Европейского Союза 31 августа обсудят введение ограничений на выдачу виз гражданам России.

Напомним, запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польши, Финляндии и Чехии. Эти страны хотят, чтобы его ввели на уровне ЕС.

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