Боррель предположил, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что министры иностранных дел стран-членов Євросоюза вряд ли единогласно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", - сказал он.

В то же время Боррель отметил, что стоит пересмотреть способ получения виз некоторыми гражданами РФ, в частности кремлевскими олигархами.

"Мы должны быть более избирательными", - добавил глава дипломатии ЕС.

К слову, министры иностранных дел Европейского Союза 31 августа обсудят введение ограничений на выдачу виз гражданам России.