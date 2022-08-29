Боррель припустив, що заборона Євросоююзу на видачу віз росіянам не матиме необхідної підтримки

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу навряд чи одноголосно підтримають заборону на видачу віз усім росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Не думаю, що припинення відносин із цивільним населенням Росії допоможе, і я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", - сказав він.

Водночас Боррель зауважив, що варто переглянути спосіб отримання віз деякими громадянами РФ, зокрема кремлівськими олігархами.

"Ми маємо бути більш вибірковими", - додав глава дипломатії ЄС.

До слова, міністри закордонних справ Європейського Союзу 31 серпня обговорять запровадження обмежень на видачу віз громадянам Росії.