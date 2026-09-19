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Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами

14:39 19.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами Фото: з'явилися перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Служби безпеки України створила і вже успішно застосувала новий дрон-перехоплювач реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні президент заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада.

Зеленський зазначив, що вже є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "Шахедам".

"Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту. Дякую всім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної нам зброї", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні дві вітчизняні компанії успішно провели бойові випробування нових дронів-перехоплювачів, збивши російський реактивний "Шахед".

Українські розробники продемонстрували ефективність нових засобів ППО в реальних бойових умовах.

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Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами
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