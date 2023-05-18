Боротьба з олігархами. У чому звинувачують менеджмент компаній Фірташа та Коломойського

Боротьба з олігархами в енергетичній сфері в Україні розпочалася ще минулого року. Кабмін 28 травня передав активи 26 операторів газорозподільних мереж (облгазів) до управління "Чорноморнафтогазу" (дочка НАК "Нафтогаз України"). З них 20 облгазів входили до компанії Дмитра Фірташа – РГК. До моменту передачі ці активи були заарештовані, оскільки з 2017 року компанії не платили за використання газорозподільних мереж. До речі, ще 2021 року Україна пообіцяла МВФ, що облгази та газзбути, які теж були пов'язані з Фірташем, не матимуть спільного бенефіціара. Проти самого Фірташа, який уже давно мешкає в Австрії, Україна ввела санкції ще 2021 року за роботу його заводу "Кримський титан" в окупованому Криму.

Потім у листопаді 2022 року частки в компанії "Укрнафта" (50% +1 акцій залишилися у НАК "Нафтогаз України") і "Укртатнафта" втратив Ігоря Коломойського з партнерами. Акції було передано в управління Міністерству оборони. У квітні акції другої за величиною газовидобувних компаній України "Укрнафтобуріння", де була частка Коломойського, передали в управління АРМА.

І якщо досі боротьба з олігархами велася шляхом відбору активів, то зараз розпочався новий етап. Топ-менеджерам, і навіть одному з олігархів, а саме Дмитру Фірташу, повідомили про підозри у скоєнні кримінальних злочинів. Одного із менеджерів уже заарештовано.

Фірташ

На початку поточного тижня Служба безпеки України повідомила про підозру ряду топ-менеджерів компаній, підконтрольних бізнесмену Дмитру Фірташу. Серед них: "Регіональна Газова Компанія" (РГК), ТОВ "ЙЕ ЕНЕРГІЯ" та п'ять облгазів.

Підстави для підозри виникли внаслідок розслідування, яке СБУ проводило спільно з Бюро економічної безпеки. Спільними зусиллями було викрито “масштабну схему” розкрадання газу з газотранспортної системи України.

У місцях проживання організаторів схем уже проведено обшуки, щоправда, в СБУ не кажуть, у кого саме. “П'ятьма фігурантами про підозру повідомлено заочно, оскільки вони ховаються від правосуддя за кордоном. Вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук”, - повідомили у СБУ.

Окрім менеджерів до організаторів схеми зараховано і особисто Фірташ – йому також повідомлено про підозру. З огляду на те, що Фірташ не в Україні, ймовірно, заочну підозру виставлено саме йому та ще деяким колишнім керівникам компаній, які за інформацією видання, теж за кордоном.

Усі підозрюються у порушенні ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєні в особо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) .

РГК об'єднувала 20 міськ- та облгазів, що становило майже 70% усіх газорозподільних мереж країни. Ці активи було заарештовано минулого року, оскільки з 2017 року компанії не сплачували за використання газорозподільних мереж. В результаті держскарбниці, за даними Державного бюро розслідувань, було завдано збитків майже на 1,5 млрд гривень. У червні 2022 року активи було передано "Чорноморнафтогазу" (дочка НАК "Нафтогаз України").

"Є-Енергія" об'єднувала газзбути, які понад 10 років продавали газ споживачам.

Судово-економічна експертиза діяльності компаній проводилася за період 2016-2022 років та встановила, що загальна сума збитків може бути понад 18 млрд гривень. Лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів справи завдала державі збитків на понад 4,2 млрд гривень. “За матеріалами слідства, посадовці “облгазів Фірташа” розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично йдеться про присвоєння грошей звичайних українців, які сплатили за комунальні платежі”, - зазначають у СБУ.

СБУ повідомила, що облгази купували газ у підконтрольних Фірташу компаній (ймовірно, мова про "ЙЕ-Енергія" – ред). Але насправді отримували менше ніж 30% від проплаченого обсягу газу. “Дефіцит, що утворився через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, яке знаходилося у державній власності – облгази просто відбирали “недоотримане” паливо з газотранспортної системи України”, - йдеться у повідомленні СБУ.

Подібні "махінації" теоретично були можливі у 2021 році, повідомив колишній топ-менеджер однієї з державних енергокомпаній. Вони стосувалися використання газу на виробничо-технологічних витрати (ВТВ) – для створення та регулювання тиску в мережах. Облгази отримували тариф за розподіл газу від населення, і з нього 40-50% повинні були цільово використовувати на закупівлю газу для власних втрат газу по ВТВ. Але вони ці гроші кудись відправляли, газ не отримували, а відбирали його із газових мереж ОГТСУ і за небаланси не розраховувалися”, - зазначив співрозмовник. Газ для ВТВ мав закуповуватися за ринковою ціною, а 2021 року вона сильно зросла. При цьому у тарифах на розподіл, затверджених НКРЕКУ, було закладено старі низькі ціни на газ. При цьому уряд не дозволяв продавати газ для ВТВ облгазам за ціною ПСО (як для населення).

Протистояти відбору, наголосив співрозмовник, було неможливо. “Труба одна. Якщо її перекрити, всі споживачі без газу залишаться. Цим вони і прикривалися”, - сказав він. За даними СБУ, облгази сплатили ОГТСУ лише 30% від загальної вартості відібраного газу.

Але ці порушення стосуються 2021 року. Що ще ставиться в провину керівництву компаній, ні в СБУ, ні в БЕБ не уточнюють. Джерела на ринку припускають, що порушення з 2016 року також можуть бути пов'язані з використанням газу для ВТВ.

У Group DF, яка об'єднує весь бізнес Фірташа, заявляють, що всі звинувачення є безпідставними. "Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного ґрунту і є частиною корупційного тиску на бізнес Групи", - йдеться в повідомленні Group DF.

Коломойський

Підозру у заволодінні чужим майном отримав в.о. першого заступника голови правління "Укртатнафта" у 2019-2022 роках. Про це 17 травня повідомило Бюро економічної безпеки. За інформацією РБК-Україна, мова про Руслана Ляпка , який вже перебуває під вартою.

Це друга підозра екс-топ-менеджеру компанії. У лютому йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на 1,3 млрд. гривень.

Цього разу підозра виникла через виробництво “лівих” нафтопродуктів на Кременчуцькому НПЗ понад 72 тис тонн нафти. Нафту, за твердженням БЕБ, було незаконно відібрано з митного складу, а паливо, вироблене з неї, реалізували без урахування бухгалтерських документів.

Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд гривень. За останньою інформацією, Подільський суд Києва рішенням від 12 травня визнав, що нафту відібрали не умисно, а в рамках виконання “мобілізаційного завдання” з метою запобігти можливості її знищення на місці колишнього зберігання в Одесі. У рішенні йдеться про те, що після перекачування нафти резервуари, де вона зберігалася, були зруйновані внаслідок обстрілів. Відсутність у них нафти дозволила уникнути техногенної катастрофи через розлив чи горіння сирої нафти.

Як уточнили РБК-Україна джерела, знайомі з ситуацією, під час перекачування нафту справді не розмитнювали, і відповідно податки не були сплачені. Але суд визнав, що у рамках виконання “мобілізаційного завдання” передачу нафти було проведено без порушення митних правил, оскільки дії здійснювалися не за наміром, а в рамках виконання “мобілізаційного завдання”.

Сьогодні компанія “Сокар”, якій належить частина нафти, веде переговори про долю свого товару з новим керівництвом “Укртатнафти”.

Коментарів від колишнього керівництва УТН не було. А в “Укрнафтобурінні” назвали дії щодо їхньої компанії незаконними .

Чому такі активні СБУ та БЕБ

Активність СБУ та БЕБ у справах щодо діяльності компаній олігархів голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій пов'язує з бажанням показати ефективність роботи цих структур після зміни керівництва.

“Раніше СБУ та БЕБ критикували за відсутність результатів роботи. Зараз після зміни керівництва вони ці результати показують. Справи щодо компаній Фірташа та Коломойського дуже гучні, а люди люблять, коли карають олігархів”, - наголосив експерт. Щоправда, він не виключив, що відбувається просто переділ власності на користь нових олігархів.

Але, на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, держава зараз робить правильну річ, повертаючи активи, які не були приватизовані, а фактично перебували у приватному управлінні.

“Повертається контроль над активами, які розійшлися різними кишенями та використовувалися для фінансування олігархічних чи політичних сил. Там ставився потрібний менеджмент і просто кралися гроші. Але питання, як буде гарантовано якість управління у держкомпаніях? Чи не повториться ситуація із приватним контролем над цими активами?”, - наголосив експерт. Він також зазначив про ризики судових розглядів з боку колишніх власників активів, які захочуть їх повернути після війни. "Причому ці ризики настільки ж ймовірні, як і ризики переходу активів у тіньове управління", - вважає Харченко.

Джерела видання, близькі до ОП, наголосило, що на Банковій дії СБУ та БЕБ вважають підтвердженням того, що ці структури після зміни керівництва “нарешті почали працювати”. “Поки що це перші ластівки. Попереду буде ще багато цікавих справ”, - наголосив співрозмовник.