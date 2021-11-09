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Фирташу придется отказаться от облгазов или газсбытов, - меморандум с МВФ

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 10:51
Фирташу придется отказаться от облгазов или газсбытов, - меморандум с МВФ Фото: украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)
Автор: Юрий Дощатов

Обновленный меморандум сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предусматривает, что до конца отопительного сезона облгазы и газсбыты должны быть разъединены. На сегодня большая часть этих структур принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Годовая цена газа для населения может вырасти. О чем договорились с МВФ".

Согласно обновленному меморандуму, с текстом которого удалось ознакомиться РБК-Украина, облгазы и газсбыты должны быть полностью разъединены и не иметь единого бенефициара. Этим вопросом будет заниматься Антимонопольный комитет совместно с НКРЭКУ и Минэнерго. Большинство структур, которые должны провести анбандлинг, принадлежат Фирташу, и договоренности с МВФ означают, что ему придется отказаться от облгазов или газсбытов.

Директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что условие по разделению компаний вполне выполнимо.

"Юридически такое разделение сделать можно, причем, не потеряв фактического контроля над компаниями", - подчеркнул эксперт.

А эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский считает, что с разделением компаний проблем не возникнет.

"Этот вопрос может быть решен даже до завершения срока выполнения этого условия", - добавил он.

Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против Фирташа.

Однако его предприятия продолжили работать, и в СНБО объяснили почему.

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Дмитрий Фирташ МВФ
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