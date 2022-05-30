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Арестованные облгазы Фирташа передали "Нафтогазу"

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 13:30
Арестованные облгазы Фирташа передали "Нафтогазу" Фото: "Нафтогаз" получит в управление 26 облгазов Фирташа (GettyImages)
Автор: Александр Белоус, Юрий Дощатов

Кабинет министров передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") активы, на которые наложен арест. Речь идет о 26 облгазах олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 28 мая 2022 г. № 429-р.

Перечень активов не публикуется, но в правительстве сообщили РБК, что речь идет о арестованные 26 облгазов.

Согласно документу, активы передаются от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по предложению Минэнерго и АРМА.

Распоряжением поручено "Черноморнефтегаз", Министерству энергетики и НКРЕКП "принять все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций".

Напомним, на прошлой неделе Государственное бюро расследований сообщило, что Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованы частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

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