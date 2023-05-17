Махінації в "Укртатнафта". Ексглаві компанії оголосили нову підозру

Колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління "Укртатнафти" вручили нову підозру у привласненні палива на 2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Детективи БЕБ викрили нові махінації, організаторами яких були службовці "Укртатнафти". Через мережу магістральних нафтопроводів з митних складів на нафтопереробний завод незаконно перемістили 72 тисячі тонн нафти-сирця. Потім паливо продали без внесення у бухгалтерський та податковий обліки.

Орієнтовна вартість вкраденої продукції становить понад 2 млрд гривень.

Наразі колишній керівник компанії, якого підозрюють у махінаціях, знаходиться під вартою. Слідство продовжується.

Варто зазначити, що екскерівнику "Укртатнафта" раніше оголосили підозру за ухилення від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд гривень.

Махінації в "Укртатнафта" та "Укрнафта"

Правоохоронці встановили, що "Укртатнафта" виробляла та продавало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча він входив у ціну. Заборгованість по сплаті акцизу складала 605 млн гривень. Їх вже передали до бюджету.

Слідство встановило, що менеджмент "Укрнафти" та "Укртатнафти" привласнив близько 40 млрд гривень. Зафіксовано 10 епізодів злочинної діяльності.

Крім топ-менедженту компаній, СБУ та БЕБ оголосили підозру також головному бухгалтеру "Укртатнафти" у справі про махінації.

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