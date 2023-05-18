Борьба с олигархами. В чем обвиняют менеджмент компаний Фирташа и Коломойского

Борьба с олигархами в энергетической сфере в Украине началась еще в прошлом году. Кабмин 28 мая передал активы 26 операторов газораспределительных сетей (облгазов) в управление "Черноморнефтегазу" (дочка НАК "Нафтогаз Украины"). Из них 20 облгазов входили в компанию Дмитрия Фирташа – РГК. До момента передачи, эти активы были арестованы, поскольку с 2017 года компании не платили за использование газораспределительных сетей. Кстати, еще в 2021 году Украина пообещала МВФ, что облгазы и газсбыты, которые тоже были связаны с Фирташем, не будут иметь общего бенефициара. Против самого Фирташа, который уже давно живет в Австрии, Украина ввела санкции еще в 2021 году за работу его завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму.

Затем в ноябре 2022 году доли в компании “Укрнафта” (50%+1 акций остались у НАК “Нафтогаз Украины”) и “Укртатнафта” лишился Игорь Коломойский с партнерами. Акции были переданы в управление Министерству обороны. В апреле акции второй по величине газодобывающих компаний Украины, "Укрнефтебурение", где была доля Коломойского, передали в управление АРМА.

И если до сих пор борьба с олигархами велась путем отбора активов, то сейчас начался новый этап. Топ-менеджерам, и даже одному из олигархов, а именно Дмитрию Фирташу, сообщили о подозрениях в совершении уголовных преступлений. Один из менеджеров уже арестован.

Фирташ

В начале текущей недели Служба безопасности Украины сообщила о подозрении ряду топ-менеджеров компаний, подконтрольных бизнесмену Дмитрию Фирташу. Среди них: “Региональная Газовая Компания” (РГК), ООО “ЙЭ ЭНЕРГИЯ” и пять облгазов.

Основания для подозрения возникли в результате расследования, которое СБУ проводило совместно с Бюро экономической безопасности. Совместными усилиями была разоблачена “масштабная схема” хищения газа из газотранспортной системы Украины.

В местах жительства организаторов схем уже проведены обыски, правда, в СБУ не говорят, у кого именно. "Пяти фигурантам о подозрении сообщено заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск", - сообщили в СБУ.

Кроме менеджеров к организаторам схемы причислен и лично Фирташ - ему тоже сообщено о подозрении. Учитывая, что Фирташ не в Украине, вероятно, заочное подозрение выставлено именно ему и еще некоторым бывшим руководителям компаний, которые по информации издания, тоже за границей.

Все подозреваются в нарушении ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

РГК объединяла 20 гор- и облгазов, что составляло почти 70% всех газораспределительных сетей страны. Эти активы были арестованы в прошлом году, поскольку с 2017 года компании не платили за использование газораспределительных сетей. В результате госказне, по данным Государственного бюро расследований, был нанесен ущерб почти на 1,5 млрд гривен. В июне 2022 года активы были переданы "Черноморнефтегазу" (дочка НАК "Нафтогаз Украины").

"ЙЭ-Энергия" объединяла газсбыты, которые более 10 лет продавали газ потребителям.

Судебно-экономической экспертиза деятельности компаний проводилась за период 2016-2022 годов и установила, что общая сумма ущерба может составить более 18 млрд гривен. Лишь в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов дела нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд гривен. "По материалам следствия, должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег обычных украинцев, оплативших коммунальные платежи", - отмечают в СБУ.

СБУ сообщила, что облгазы покупали газ у подконтрольных Фирташу компаний (вероятно, речь о "ЙЭ-Энергия" - ред). Но в действительности получали менее 30% от проплаченного объема газа. “Образовавшийся из-за этой махинации дефицит покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности – облгазы просто отбирали “недополученное” топливо из газотранспортной системы Украины”, - говорится в сообщении СБУ.

Подобные "махинации" теоретически были возможны в 2021 году, сообщил изданию бывший топ-менеджер одной из государственных энергокомпаний. Они касались использования газа для производственно-технологических нужд (ПТН) - для создания и регулирования давления в сетях. "Облгазы получали тариф за распределение газа от населения, и из него 40-50% должны были целево использовать на закупку газа для собственных потерь газа по ПТН. Но они эти деньги куда-то отправляли, газ не получали, а отбирали его из газовых сетей ОГТСУ и за небалансы не рассчитывались", - отметил собеседник. Газ для ПТН должен был закупаться по рыночной цене, а в 2021 она сильно выросла. При этом в тарифах на распределение, утвержденных НКРЭКУ, были заложены старые низкие цены на газ. При этом, правительство не разрешало продавать газ для ПТН облгазам по цене ПСО (как для населения).

Противостоять отбору, отметил собеседник, было невозможно. "Труба одна. Если ее перекрыть, то все потребители без газа останутся. Этим они и прикрывались", - сказал он. По данным СБУ, облгазы уплатили ОГТСУ лишь 30% от общей стоимости отобранного газа.

Но эти нарушения касаются 2021 года. Что еще вменяется в вину руководству компаний, ни в СБУ, ни в БЭБ не уточняют. Источники на рынке предполагают, что нарушения с 2016 года тоже могут быть связаны с использованием газа для ПТН.

В Group DF, которая объединяет весь бизнес Фирташа, заявляют, что все обвинения безосновательны. "Серия обысков на предприятиях Группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют под собой юридической почвы и являются частью продолжающегося коррупционного давления на бизнес Группы", - говорится в сообщении Group DF.

Коломойский

Подозрение в завладении чужим имуществом получил и.о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафта" в 2019-2022 годах. Об этом 17 мая сообщило Бюро экономической безопасности. По информации РБК-Украина, речь о Руслане Ляпко, который уже находится под стражей.

Это второе подозрение экс-топ-менеджеру компании. В феврале ему сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд гривен.

На этот раз подозрение возникло из-за производства "левых" нефтепродуктов на Кременчугском НПЗ из более 72 тыс тонн нефти. Нефть, по утверждению БЭБ, была незаконно отобрана с таможенного склада, а топливо, произведенное из нее, реализовали без учета в бухгалтерских документах.

Примерная стоимость продукции составляет более 2 млрд гривен. По последней информации, Подольский суд Киева решением от 12 мая признал, что нефть была отобрана не по умыслу, а в рамках выполнения "мобилизационного задания" с целью предотвратить возможность ее уничтожения на месте прежнего хранения в Одессе. В решении говорится, что после перекачки нефти резервуары, где она хранилась, были разрушены в результате обстрелов. Отсутствие в них нефти позволило избежать техногенной катастрофы из-за разлива или горения сырой нефти.

Как уточнили РБК-Украина источники, знакомые с ситуацией, при перекачке нефть действительно не растамаживали, и соответственно, налоги не были уплачены. Но суд признал, что в рамках выполнения "мобилизационного задания" передача нефти была проведена без нарушения таможенных правил, поскольку действия осуществлялись не по умыслу, а в рамках выполнения "мобилизационного задания".

На сегодняшний день компания "Сокар", которой принадлежит часть нефти, ведет переговоры о судьбе своего товара с новым руководством "Укртатнафты".

Комментариев от бывшего руководства УТН не было. А в "Укрнефтебурения" назвали действия в отношении их компании незаконными.

Почему так активны СБУ и БЭБ

Активность СБУ и БЭБ по делам касаемо деятельности компаний олигархов глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий связывает с желанием показать эффективность работы этих структур после смены руководства.

“Раньше СБУ и БЭБ критиковали за отсутствие результатов работы. Сейчас после смены руководства, они эти результаты показывают. Дела в отношении компаний Фирташа и Коломойского очень громкие, а люди любят, когда наказывают олигархов”, - отметил эксперт. Правда, он не исключил, что происходит просто передел собственности в пользу новых олигархов.

Но, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, государство сейчас делает правильную вещь, возвращая активы, которые не были приватизированы, а фактически находились в частном управлении.

"Возвращается контроль над активами, которые разошлись по разным карманам и использовались для финансирования олигархических или политических сил. Там ставился нужный менеджмент и просто воровались деньги. Но вопрос, как будет гарантировано качество управления в госкомпаниях? Не повторится ли ситуация с частным контролем над этими активами?", - подчеркнул эксперт. Он также отметил риски судебных разбирательств со стороны прежних владельцев активов, которые захотят их вернуть после войны. "Причем эти риски на столь же вероятны, как и риски перехода активов в теневое управление", - считает Харченко.

Источники издания, близкий к ОП, отметил, что на Банковой действия СБУ и БЭБ считают подтверждением того, что эти структуры после смены руководства "наконец начали работать". "Пока это первые ласточки. Впереди будет еще много интересных дел", - отметил собеседник.