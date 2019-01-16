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Большинство британцев высказались против голосования о недоверии правительству Мэй

Новости » Политика    16.01.2019 - 12:54
Большинство британцев высказались против голосования о недоверии правительству Мэй
Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

В Британии 38% жителей выступает за такое голосование

В Великобритании 53% жителей не поддерживают идею голосования по вотуму недоверия правительству премьера Терезы Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения.

Сообщается, что 38% жителей выступает за такое голосование. Также 61% респондентов выразил мнение, что теперь Великобритания находится в состоянии кризиса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет подавать в отставку после провала голосования в парламенте страны об условиях выхода из Евросоюза.

Напомним, оппозиционная британская партия Лейбористов инициирует голосование за недоверие правительству премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Заявление было подано сразу после после провала голосования по соглашению с Евросоюзом об условиях Brexit.

Ранее глава Європейкої комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию как можно скорее внести ясность в свои намерения" выхода из состава Евросоюза. Также президент Европейского Совета Дональд Туск прокомментировал, что Британии, возможно, не нужны никакие соглашения.

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