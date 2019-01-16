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Мэй не подаст в отставку из-за Brexit

Новости » Политика    16.01.2019 - 06:57
Мэй не подаст в отставку из-за Brexit
Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

Премьер Британии в ближайшие дни обсудит ситуацию с властями ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет подавать в отставку после провала голосования в парламенте страны об условиях выхода из Евросоюза. Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал представитель британского премьера, передает Reuters.

Кроме того, по словам сотрудника канцелярии главы правительства страны, Мэй сконцентрируется на Brexit и в ближайшие дни обсудит сложившуюся ситуацию с властями Евросоюза.

Мэй, как заявляют в канцелярии премьера, все еще пользуется поддержкой нижней палаты парламента. Даже при выражении вотума недоверия правительству (голосование о вотуме состоится в среду,16 января, в 19:00), у Мэй будет 14 календарных дней на восстановление доверия.

Напомним, оппозиционная британская партия Лейбористов инициирует голосование за недоверие правительству премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

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