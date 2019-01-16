Британия может инициировать новые переговоры с ЕС о Brexit

Фото: Борис Ддонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Северная Ирландия также требует новой сделки по Brexit

Отклонение соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) парламентом дает премьер-министру Терезе Мэй возможность добиться более выгодной сделки. Об этом заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По его словам, результаты голосования в палате общин стали большим поражением.

"Вместе с тем, теперь у Мэй есть мандат вернуться в Брюссель и добиться на переговорах сделки получше", - отмечает Джонсон, додавив, что поддержит кабмин Мэй на голосовании о вотуме недоверия правительству.

Слова Джонсона поддержала лидер североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) Арлин Фостер заявила, что премьер-министр Великобритании должна добиться новых условий о Brexit, передает Reuters.

"Премьер-министр должна вернуться в Евросоюз", - добавила Фостер. Он также подчеркнул, что в соглашение нужно внести фундаментальные изменения. DUP при этом собирается работать с правительством над получением лучших условий по выходу из ЕС.

Напомним, оппозиционная британская партия Лейбористов инициирует голосование за недоверие правительству премьер-министруаВеликобритании Терезы Мэй после провала голосования об условиях выхода страны из ЕС.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию как можно скорее внести ясность в свои намерения" выхода из состава Евросоюза.