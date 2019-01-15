Парламент Великобританії відхилив план Мей по Brexit

Фото: Тереза Мей (gov.ru)

Проти рішення проголосували 432 депутата, за - 202

Палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Проти рішення проголосували 432 депутата, за - 202.

Лідер опозиції назвав результати голосування "катастрофою для уряду".

Раніше РБК-Україна писало, що палата лордів парламенту Британії не підтримала урядовий проект угоди щодо виходу з ЄС і відкинула варіант Brexit.

Нагадаємо, Євросоюз готувався відкласти Brexit після того, як прийшов до висновку, що парламент Британії не підтримує прем'єр-міністра Терезу Мей.

Більше ста депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії із закликом відмовитися від Brexit.

У листі євродепутати писали, що в разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення і в подальшому працювати з ними заради "реформування і поліпшення Європейського Союзу".