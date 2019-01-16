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Більшість британців висловилися проти голосування про недовіру уряду Мей

Новини » Політика    16.01.2019 - 12:54
Більшість британців висловилися проти голосування про недовіру уряду Мей
Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

У Британії 38% жителів виступає за таке голосування

У Великобританії 53% жителів не підтримують ідею голосування по вотуму недовіри уряду прем'єра Терези Мей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати опитування громадської думки.

Повідомляється, що 38% жителів виступає за таке голосування. Також 61% респондентів висловив думку, що тепер Великобританія знаходиться у стані кризи.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей не буде подавати у відставку після провалу голосування в парламенті країни про умови виходу з Євросоюзу.

Нагадаємо, опозиційна британська партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей. Заява була подана відразу після провалу голосування за угодою з Євросоюзом про умови Brexit.

Раніше глава Європейкої комісії Жан-Клод Юнкер закликав Великобританію як можна швидше внести ясність у свої наміри" виходу зі складу Євросоюзу. Також президент Європейської Ради Дональд Туск прокоментував, що Британії, можливо, не потрібні ніякі угоди.

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