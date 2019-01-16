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Туск прокоментував провал угоди щодо Brexit

Новини » Політика    16.01.2019 - 00:07
Туск прокоментував провал угоди щодо Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Голова Ради ЄС натякнув, що Британії можливо не потрібен вихід із Євросоюзу

Президент Європейської Ради Дональд Туск одним із перших відреагував на голосування парламенту Великої Британії щодо виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Туска.

Зокрема, він натякнув, що, можливо, жодної угоди укладати не потрібно і Британія залишиться в складі ЄС.

"Якщо угода є неможливою, і ніхто не хоче (Brexit, - ред.) без угоди, то хто тоді врешті-решт матиме мужність сказати, яким є єдине позитивне рішення?", - написав Туск у своєму Twitter.

Туск прокоментував провал угоди щодо Brexit

Нагадаємо, раніше глава Європейкої комісії Жан-Клод Юнкер закликав Великобританію як можна швидше "внести ясність у свої наміри" виходу зі складу Євросоюзу.

Зазначимо, сьогодні, 15 січня, палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила план виходу Великої Британії з Євросоюзу, який прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Брюсселем.

Парламент Великобританії відхилив план Мей по Brexit Мей проти відстрочення Brexit
Новини України Дональд ТускВеликобританияBrexit
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