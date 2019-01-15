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Глава Єврокомісії вимагає у Британії роз'яснити подальші кроки щодо Brexit

Новини » Політика    15.01.2019 - 23:16
Глава Єврокомісії вимагає у Британії роз'яснити подальші кроки щодо Brexit
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Юнкер вимагає "внести ясність у подальші наміри", побоюючись безладного виходу Британії з ЄС

Глава Європейкої комісії Жан-Клод Юнкер закликав Великобританію як можна швидше "внести ясність у свої наміри" виходу зі складу Євросоюзу. Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в офіційній заяві Юнкера на сайті ЄК.

За його словами, після сьогоднішнього провалу голосування про Brexit в британському парламенті зріс ризик безладного розриву стосунків Великобританії та Євросоюзу.

"Я з жалем приймаю до відома результати голосування в Палаті громад сьогодні ввечері. З боку ЄС процес ратифікації Угоди про зняття коштів триває", - йдеться в тексті заяви.

Також Юнкер вважає, що Угода - це єдиний спосіб забезпечити впорядкований вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу.

Глава Єврокомісії вимагає у Британії роз'яснити подальші кроки щодо Brexit

"Європейська комісія і, зокрема, наш головний парламентер Мішель Барньє, доклали величезних часу і зусиль до переговорів щодо Угоди про вихід. Ми проявили креативність та гнучкість у всьому", - зазначає голова ЄК.

Також він заявляє, що ризик безладного виходу Британії з ЄС, але Єврокомісія і надалі продовжить свою роботу в надзвичайних ситуаціях, щоб допомогти забезпечити повну готовність ЄС.

"Я наполегливо закликаю Сполучене Королівство якомога швидше уточнити свої наміри. Час майже минув", - заявив Юнкер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в ЄС вирішили відкласти Brexit після того, як дійшли висновку, що парламент Британії не підтримує прем'єр-міністра Терезу Мей.

 

Парламент Великобританії відхилив план Мей по Brexit Палата лордів Британії не підтримала план Brexit
Новини України Жан-Клод ЮнкерBrexitБрексит
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