Большая презентация Xiaomi и планы по Apple Car. Главное из мира технологий

Новинки от Xiaomi

Новый китайский флагман Mi Mix 4 получил фронтальную камеру, скрытую под экраном. Смартфон также получил новейшие модули камер, широкоугольный объектив и систему оптической стабилизации. Экран с частотой обновления 120 Гц имеет диагональ 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей.

Mi Mix 4 оборудован процессором Snapdragon 888+ и памятью UFS 3.1. Цены на смартфон стартуют от 770 долларов.

Фото: флагман Mi Mix 4 (mi.com)

Также впервые за три года Xiaomi представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Цены на младшую модель стартуют от 308 долларов, на старшую - от 358 долларов. Между собой они отличаются процессором, емкостью батареи, камерами и динамиками.

Кроме того, на презентации показали робопса - CyberDog. Робот оснащен двигателями производства Xiaomi, благодаря которым он может двигаться со скоростью до 3,2 м/с и даже делать сальто назад. CyberDog выпустят в ограниченном тираже, стоимость составит 1 542 доллара.

Apple ищет партнера для выпуска электромобиля

Американская Apple решила серьезно заняться разработкой собственного электрокара. На сегодня компания подыскивает производителей авто, которые помогут с выпуском Apple Car.

Предполагается, что электрокар может быть построен в партнерстве с южнокорейской Hyundai. Как утверждают аналитики, первые модели Apple Car выйдут с конвейера уже в 2024 году.

Tesla перенесла сроки выпуска Cybertruck

Компания Tesla миллиардера Илона Маска перенесла начало производства электрокара Cybertruck на 2022 год. Это при том, что по состоянию на март этого года было собрано более 1 млн предзаказов.

Точной даты выпуска первого пикапа пока нет.

Новое поколение раскладных смартфонов Samsung

Южнокорейская компания Samsung тоже отметилась масштабной презентацией. Производитель показал беспроводные наушники Galaxy Buds 2, умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, но самой громкой новинкой стали раскладные смартфоны Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Новые флагманы серии Galaxy Z будут поддерживать влагозащитный стандарт IPX8, а специальное стекло, которое защищает дисплей, стало на 80% эффективнее.

Особенностью модели Fold 3 стала ЕсоІ-технология, которая повышает яркость смартфона на 29% при меньшем потреблении энергии, а камеры Flip 3 позволяют делать селфи без помощи рук.

Google запретит рекламу для подростков

Тем временем Google намерен запретить таргетирование рекламы на основе возраста, пола или интересов для пользователей моложе 18 лет. Подростки также смогут удалять свои фотографии из поиска.

Ожидается, что обновления начнут разворачивать в продуктах Google уже в ближайшие месяцы. Кроме того, подростки смогут сами выбирать, кто может просматривать их контент на YouTube.

Самая масштабная кража биктойнов в истории

Неизвестные хакеры взломали транснациональную блокчейн-платформу Poly Network и вывели биткойнов на 600 млн долларов. По предварительным данным, были использованы уязвимости нескольких кошельков.

Poly Network уже разместила адреса вероятных хакеров и призвала майнеров внести в черный список токены, которые находятся по указанным адресам. Впоследствии стало известно, что злоумышленник заявил о намерении вернуть биткойны.

NASA набирает добровольцев для имитации миссии на Марс

Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило набор добровольцев для имитации миссии на Марс. Планируется, что в течение года проведут три эксперимента, а добровольцам придется выживать в наземном симуляторе в условиях, приближенных к марсианским.

От кандидатов требуется гражданство США, отличное здоровье, возраст от 30 до 55 лет, отсутствие вредных привычек, степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики.

В каждую миссию войдут четыре члена экипажа, которые будут жить в течение года в модуле Mars Dune Alpha площадью 160 кв. метров. Окружающая среда модуля будет имитировать проблемы, которые могут возникнуть во время миссии на Марсе.