ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Робопес и смартфон с селфи-камерой под экраном: Xiaomi презентовала свои новинки

Новина українською →
Китай, Вторник 10 августа 2021 20:55
Робопес и смартфон с селфи-камерой под экраном: Xiaomi презентовала свои новинки Фото: Робопес Cyberdog от Xiaomi (blog.mi.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня китайский гигант Xiaomi выступила с презентацией своих новинок. Компания продемонстрировала не только долгожданный многими флагман Xiaomi Mi Mix 4, но и новенькие планшеты Mi Pad 5, 55-дюймовый телевизор Mi TV 6 и эксклюзивного робопса, которого зовут Cyberdog.

Подробности презентации-в материале РБК-Украина.

Сегодняшние анонсы от китайской компании оказались довольно насыщенными, впрочем стоит разобрать все по порядку:

Xiaomi презентовала робопса, по имени CyberDog

Несмотря на то, что дизайн пса довольно сильно напоминает внешность американской разработки компании Boston Dynamic-работа Spot, впрочем цена китайского аналога оказалась значительно дешевле. Xiaomi оснастила робопса двигателями собственного производства, благодаря которым он способен двигаться со скоростью до 3,2 м/с и даже делать сальто назад.

Во время презентации отметили, что CyberDog будет выпущен в ограниченном количестве. Его тираж будет составлять тысячу единиц, а стоимость составит 1542 доллара.

Отметим, что это первая попытка Xiaomi испытать себя в робототехнике.

Чем именно оборудован CyberDog:

  • платформой Nvidia Jetson Xavier NX;
  • SSD на 128 ГБ;
  • сенсорными и ультразвуковыми датчиками;
  • широкоугольной камерой;
  • модулем GPS;
  • модулем глубины Intel RealSense D450;
  • тремя портами, среди которых: обычный USB Type-C и HDMI.

Робопес способен не только самостоятельно передвигаться, но и анализировать окружение, создавать навигационную карту и избегать препятствия.

Конечно, если вам не нравится его имя, вы сможете переименовать его, чтобы потом управлять им голосом.

Фото: Робопес Cyberdog от Xiaomi (blog.mi.com)

Долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi удалось первой разработать смартфон с фронтальной камерой, которая скрыта под дисплеем и включается только в случае необходимости.

Также компания раскрыла и особенности нового флагмана:

  • OLED экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей;
  • Дисплей будет защищать стекло Gorilla Glass Victus;
  • Обновление изображения будет работать на частоте 120 Гц;
  • Разрешение фронтальной камеры, которая скрывается под экраном - 20 Мп;
  • Камера, расположенная на задней панели оборудована датчиком ISOCELL Bright HMX и широкоугольным объективом и оптической системой стабилизации. Ее разрешение составляет 108 Мп;
  • Фронтальная камера также оборудована 8-мегапиксельным перископным модулем, который обеспечивает телефон 50-кратным цифровым зумом и 5-кратным оптическим зумом;
Фото: флагман Xiaomi Mi Mix 4 (blog.mi.com)
  • Место нашлось и широкоугольному модулю на 13 Мп, который позволяет фотографировать и снимать видео со 120 градусным углом обзора;
  • Флагман оборудован чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+, который работает на частоте до 3 ГГц;
  • Оперативная память телефона-LPDDR5 со скоростью 6400 Мбит/с
  • Флэшпамять-UFS 3.1.

Фото: флагман Xiaomi Mi Mix 4 (blog.mi.com)

    Стоимость флагмана будет начинаться от 771 доллара. Цена будет выше, в зависимости от выбранного объема памяти.

    Xiaomi представила Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro - первые планшеты за последние три года

    Характеристики Xiaomi Mi Pad 5:

    • оборудован 11-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1600 пикселей;
    • частота обновления экрана - 120 Гц;
    • аккумулятор с емкостью 8760 мА в час;
    • две камеры с разрешением 12 и 8 Мп;
    • процессор-SoC Qualcomm Snapdragon 860;
    • операционная система-MIUI for Pad;
    • при толщине 6,86 мм, вес планшета составляет 515 граммов.

    Цена младшей модели начинается с 308 долларов и будет увеличиваться в зависимости от выбранного объема памяти.

    Фото: Xiaomi Mi Pad 5 и Xiaomi Mi Pad 5 Pro (презентация Xiaomi, Youtube)

    Чем будет отличаться Xiaomi Mi Pad 5 от старшей модели - Xiaomi Mi Pad 5 Pro?

    • аккумулятор с емкостью 8600 мА в час и мощностью 67 Вт, что обеспечивает быструю зарядку планшета;
    • оборудован восемью динамиками Dolby Atmos;
    • будет иметь двойные камеры с разрешением 50 и 13 Мп и 5 и 8 Мп;
    • процессор старшего поколения-SoC Qualcomm Snapdragon 870;

    Цена старшей модели начинается с 358 долларов и будет увеличиваться в зависимости от выбранного объема памяти.

    Телевизор Mi TV 6 OLED 55 от Xiaomi

    Телевизор будет выпускаться в двух версияи:

    • 55-дюймовая за 770 долларов;
    • 65-дюймовая за 1080 долларов;

    Среди особенностей можно отметить:

    • устройство оборудовано OLED экраном с разрешением 4К.
    • яркость составляет 900 кд / кв. м;
    • 98,5% охват цветового пространства DCI-P3;
    • поддержка технологий HDR10 +, HDR10, HLG и Dolby Vision;
    • акустическая система Harman Kardon, оборудованная динамиками с мощностью 12,5 Вт;
    • аппаратная платформа-SoC MediaTek 9638;
    • оперативная память-3 Гб;
    • флешпамять-32 Гб;
    • поддержка голосового управления;
    • поддержка помощника Xiao AI;
    • один разъем USB 3.0;
    • два разъема HDMI 2.0;
    Фото: телевізор Mi TV 6 OLED 55 (презентация Xiaomi, Youtube)

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Xiaomi
    NEWS
    На Донбассе ранили трех украинских военных
    На Донбассе ранили трех украинских военных
    DAILY
    Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
    Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости