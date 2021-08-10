Робопес и смартфон с селфи-камерой под экраном: Xiaomi презентовала свои новинки

Сегодня китайский гигант Xiaomi выступила с презентацией своих новинок. Компания продемонстрировала не только долгожданный многими флагман Xiaomi Mi Mix 4, но и новенькие планшеты Mi Pad 5, 55-дюймовый телевизор Mi TV 6 и эксклюзивного робопса, которого зовут Cyberdog.

Сегодняшние анонсы от китайской компании оказались довольно насыщенными, впрочем стоит разобрать все по порядку:

Xiaomi презентовала робопса, по имени CyberDog

Несмотря на то, что дизайн пса довольно сильно напоминает внешность американской разработки компании Boston Dynamic-работа Spot, впрочем цена китайского аналога оказалась значительно дешевле. Xiaomi оснастила робопса двигателями собственного производства, благодаря которым он способен двигаться со скоростью до 3,2 м/с и даже делать сальто назад.

Во время презентации отметили, что CyberDog будет выпущен в ограниченном количестве. Его тираж будет составлять тысячу единиц, а стоимость составит 1542 доллара.

Отметим, что это первая попытка Xiaomi испытать себя в робототехнике.

Чем именно оборудован CyberDog:

платформой Nvidia Jetson Xavier NX;

SSD на 128 ГБ;

сенсорными и ультразвуковыми датчиками;

широкоугольной камерой;

модулем GPS;

модулем глубины Intel RealSense D450;

тремя портами, среди которых: обычный USB Type-C и HDMI.

Робопес способен не только самостоятельно передвигаться, но и анализировать окружение, создавать навигационную карту и избегать препятствия.

Конечно, если вам не нравится его имя, вы сможете переименовать его, чтобы потом управлять им голосом.

Фото: Робопес Cyberdog от Xiaomi (blog.mi.com)

Долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi удалось первой разработать смартфон с фронтальной камерой, которая скрыта под дисплеем и включается только в случае необходимости.

Также компания раскрыла и особенности нового флагмана:

OLED экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей;

Дисплей будет защищать стекло Gorilla Glass Victus;

Обновление изображения будет работать на частоте 120 Гц;

Разрешение фронтальной камеры, которая скрывается под экраном - 20 Мп;

Камера, расположенная на задней панели оборудована датчиком ISOCELL Bright HMX и широкоугольным объективом и оптической системой стабилизации. Ее разрешение составляет 108 Мп;

Фронтальная камера также оборудована 8-мегапиксельным перископным модулем, который обеспечивает телефон 50-кратным цифровым зумом и 5-кратным оптическим зумом;

Фото: флагман Xiaomi Mi Mix 4 (blog.mi.com)

Место нашлось и широкоугольному модулю на 13 Мп, который позволяет фотографировать и снимать видео со 120 градусным углом обзора;

Флагман оборудован чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+, который работает на частоте до 3 ГГц;

Оперативная память телефона-LPDDR5 со скоростью 6400 Мбит/с

Флэшпамять-UFS 3.1.

Фото: флагман Xiaomi Mi Mix 4 (blog.mi.com)

Стоимость флагмана будет начинаться от 771 доллара. Цена будет выше, в зависимости от выбранного объема памяти.

Xiaomi представила Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro - первые планшеты за последние три года

Характеристики Xiaomi Mi Pad 5:

оборудован 11-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1600 пикселей;

частота обновления экрана - 120 Гц;

аккумулятор с емкостью 8760 мА в час;

две камеры с разрешением 12 и 8 Мп;

процессор-SoC Qualcomm Snapdragon 860;

операционная система-MIUI for Pad;

при толщине 6,86 мм, вес планшета составляет 515 граммов.

Цена младшей модели начинается с 308 долларов и будет увеличиваться в зависимости от выбранного объема памяти.

Фото: Xiaomi Mi Pad 5 и Xiaomi Mi Pad 5 Pro (презентация Xiaomi, Youtube)

Чем будет отличаться Xiaomi Mi Pad 5 от старшей модели - Xiaomi Mi Pad 5 Pro?

аккумулятор с емкостью 8600 мА в час и мощностью 67 Вт, что обеспечивает быструю зарядку планшета;

оборудован восемью динамиками Dolby Atmos;

будет иметь двойные камеры с разрешением 50 и 13 Мп и 5 и 8 Мп;

процессор старшего поколения-SoC Qualcomm Snapdragon 870;

Цена старшей модели начинается с 358 долларов и будет увеличиваться в зависимости от выбранного объема памяти.

Телевизор Mi TV 6 OLED 55 от Xiaomi

Телевизор будет выпускаться в двух версияи:

55-дюймовая за 770 долларов;

65-дюймовая за 1080 долларов;

Среди особенностей можно отметить:

устройство оборудовано OLED экраном с разрешением 4К.

яркость составляет 900 кд / кв. м;

98,5% охват цветового пространства DCI-P3;

поддержка технологий HDR10 +, HDR10, HLG и Dolby Vision;

акустическая система Harman Kardon, оборудованная динамиками с мощностью 12,5 Вт;

аппаратная платформа-SoC MediaTek 9638;

оперативная память-3 Гб;

флешпамять-32 Гб;

поддержка голосового управления;

поддержка помощника Xiao AI;

один разъем USB 3.0;

два разъема HDMI 2.0;