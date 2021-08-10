Робопес и смартфон с селфи-камерой под экраном: Xiaomi презентовала свои новинки
Сегодня китайский гигант Xiaomi выступила с презентацией своих новинок. Компания продемонстрировала не только долгожданный многими флагман Xiaomi Mi Mix 4, но и новенькие планшеты Mi Pad 5, 55-дюймовый телевизор Mi TV 6 и эксклюзивного робопса, которого зовут Cyberdog.
Подробности презентации-в материале РБК-Украина.
Сегодняшние анонсы от китайской компании оказались довольно насыщенными, впрочем стоит разобрать все по порядку:
Xiaomi презентовала робопса, по имени CyberDog
Несмотря на то, что дизайн пса довольно сильно напоминает внешность американской разработки компании Boston Dynamic-работа Spot, впрочем цена китайского аналога оказалась значительно дешевле. Xiaomi оснастила робопса двигателями собственного производства, благодаря которым он способен двигаться со скоростью до 3,2 м/с и даже делать сальто назад.
Во время презентации отметили, что CyberDog будет выпущен в ограниченном количестве. Его тираж будет составлять тысячу единиц, а стоимость составит 1542 доллара.
Отметим, что это первая попытка Xiaomi испытать себя в робототехнике.
Чем именно оборудован CyberDog:
- платформой Nvidia Jetson Xavier NX;
- SSD на 128 ГБ;
- сенсорными и ультразвуковыми датчиками;
- широкоугольной камерой;
- модулем GPS;
- модулем глубины Intel RealSense D450;
- тремя портами, среди которых: обычный USB Type-C и HDMI.
Робопес способен не только самостоятельно передвигаться, но и анализировать окружение, создавать навигационную карту и избегать препятствия.
Конечно, если вам не нравится его имя, вы сможете переименовать его, чтобы потом управлять им голосом.
Долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi удалось первой разработать смартфон с фронтальной камерой, которая скрыта под дисплеем и включается только в случае необходимости.
Также компания раскрыла и особенности нового флагмана:
- OLED экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей;
- Дисплей будет защищать стекло Gorilla Glass Victus;
- Обновление изображения будет работать на частоте 120 Гц;
- Разрешение фронтальной камеры, которая скрывается под экраном - 20 Мп;
- Камера, расположенная на задней панели оборудована датчиком ISOCELL Bright HMX и широкоугольным объективом и оптической системой стабилизации. Ее разрешение составляет 108 Мп;
- Фронтальная камера также оборудована 8-мегапиксельным перископным модулем, который обеспечивает телефон 50-кратным цифровым зумом и 5-кратным оптическим зумом;
- Место нашлось и широкоугольному модулю на 13 Мп, который позволяет фотографировать и снимать видео со 120 градусным углом обзора;
- Флагман оборудован чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+, который работает на частоте до 3 ГГц;
- Оперативная память телефона-LPDDR5 со скоростью 6400 Мбит/с
- Флэшпамять-UFS 3.1.
Фото: флагман Xiaomi Mi Mix 4 (blog.mi.com)
Стоимость флагмана будет начинаться от 771 доллара. Цена будет выше, в зависимости от выбранного объема памяти.
Xiaomi представила Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro - первые планшеты за последние три года
Характеристики Xiaomi Mi Pad 5:
- оборудован 11-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1600 пикселей;
- частота обновления экрана - 120 Гц;
- аккумулятор с емкостью 8760 мА в час;
- две камеры с разрешением 12 и 8 Мп;
- процессор-SoC Qualcomm Snapdragon 860;
- операционная система-MIUI for Pad;
- при толщине 6,86 мм, вес планшета составляет 515 граммов.
Цена младшей модели начинается с 308 долларов и будет увеличиваться в зависимости от выбранного объема памяти.
Чем будет отличаться Xiaomi Mi Pad 5 от старшей модели - Xiaomi Mi Pad 5 Pro?
- аккумулятор с емкостью 8600 мА в час и мощностью 67 Вт, что обеспечивает быструю зарядку планшета;
- оборудован восемью динамиками Dolby Atmos;
- будет иметь двойные камеры с разрешением 50 и 13 Мп и 5 и 8 Мп;
- процессор старшего поколения-SoC Qualcomm Snapdragon 870;
Цена старшей модели начинается с 358 долларов и будет увеличиваться в зависимости от выбранного объема памяти.
Телевизор Mi TV 6 OLED 55 от Xiaomi
Телевизор будет выпускаться в двух версияи:
- 55-дюймовая за 770 долларов;
- 65-дюймовая за 1080 долларов;
Среди особенностей можно отметить:
- устройство оборудовано OLED экраном с разрешением 4К.
- яркость составляет 900 кд / кв. м;
- 98,5% охват цветового пространства DCI-P3;
- поддержка технологий HDR10 +, HDR10, HLG и Dolby Vision;
- акустическая система Harman Kardon, оборудованная динамиками с мощностью 12,5 Вт;
- аппаратная платформа-SoC MediaTek 9638;
- оперативная память-3 Гб;
- флешпамять-32 Гб;
- поддержка голосового управления;
- поддержка помощника Xiao AI;
- один разъем USB 3.0;
- два разъема HDMI 2.0;