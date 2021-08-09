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NASA ищет добровольцев для имитированной миссии на Марсе

Новина українською →
США , Понедельник 09 августа 2021 18:20
NASA ищет добровольцев для имитированной миссии на Марсе Фото: NASA объявила о наборе добровольцев для имитации миссии на Марсе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американское Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начало набор добровольцев для имитируемой миссии касаемо жизни на Марсе. Всего планируется провести три однолетних эксперимента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

NASA планируют провести имитированные миссии на Марсе, во время которых добровольцам придется выживать в наземном симуляторе в условиях, приближенных к реальным.

Среди требований к кандидатам установлено:

  • гражданство Соединенных Штатов Америки;
  • отличное здоровье;
  • возраст от 30 до 55 лет;
  • отсутствие вредных привычек;
  • степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики;
  • опыт работы пилотом;
  • отличное владение английским языком.

В каждую миссию будут входить четыре члена экипажа, которые будут проживать в течение года в модуле Mars Dune Alpha площадью 160 квадратных метров. Здание планируют построить благодаря технологиям 3D-печати.

Отмечается, что окружающая среда модуля будет имитировать проблемы, которые могут возникнуть во время миссии на Марсе, среди которых:

  • ограничение ресурсов;
  • сбой оборудования;
  • задержка связи;
  • различные факторы стресса.

Экипаж, со своей стороны, будет обязан проводить научные исследования, управлять роботами, обмениваться сообщениями и использовать средства виртуальной реальности.

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