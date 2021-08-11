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Рекордная кража криптовалюты: хакерам удалось присвоить биткойнов на 600 млн долларов

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Среда 11 августа 2021 12:44
Рекордная кража криптовалюты: хакерам удалось присвоить биткойнов на 600 млн долларов Фото: хакерам удалось присвоить биткойнов на 600 млн долларов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Хакеры взломали транснациональную блокчейн-платформу Poly Network и вывели биткойнов на сумму 600 млн долларов. Это самая масштабная кража криптовалюты в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CoinDesk.

По данным предварительного расследования, "хакер использовал уязвимость" нескольких кошельков.

Известно, что средства были переведены злоумышленниками на различные криптовалютные кошельки.

Poly Network разместила адреса предполагаемых хакеров и призвала майнеров внести в черный список токены, находящиеся по указанным адресам.

Так, на один адрес было переведено 2 858 токенов на сумму 267 млн долларов, на другой поступило 6 610 монет криптобиржи Binance в размере 252 млн долларов.

Администрация платформы сообщила, что после первоначального расследования удалось обнаружить уязвимость в системе.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник, заявил о намерении вернуть похищенные средства.

Так, он написал, что не смог связаться с Poly Network и попросил адрес кошелька с мультиподписью, чтобы вернуть биткойны.

В результате чего, представители проекта создали три кошелька на которые хакер может вернуть похищенное.

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