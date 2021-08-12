Apple ищет производителя автомобилей для строительства собственного электрокара

Apple решила серьезно заняться разработкой собственного электрокара, получившего название Apple Car. Сейчас компания разыскивает производителей автомобилей, которые смогут ей помочь с этим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina .

Компания не планирует самостоятельно заниматься разработкой электрокара. Аналогично стратегии при производстве собственных смартфонов, Apple ищет OEM-производителей (производители оригинального комплектного оборудования, которые предоставляют свои услуги другим компаниям). Последние же, со своей стороны, будут нести ответственность за качество Apple Car и его электрификацию.

Ожидается, что именно компания Hyundai сможет помочь "яблоку". Впрочем, не стоит торопиться. Сегодня Apple также ведет деловые переговоры и с корейскими партнерами, без помощи которых технологический гигант не сможет реализовать свой бизнес-план.

Однако, чем дальше продвигается проект, тем больше конфликтов возникает между Apple и Hyundai, а это, со своей стороны, грозит тем, что разработку электрокара могут отложить на неопределенный срок.

В конце концов, аналитики утверждают, что первые модели Apple Car мир сможет увидеть уже в 2024 году.