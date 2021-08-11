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Samsung презентовала новые раскладные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3

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Южная Корея, Среда 11 августа 2021 20:32
Samsung презентовала новые раскладные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 Фото: Samsung показала новые складные смартфоны линейки Galaxy Z (twitter.com/SamsungMobile)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась презентация новинок компании Samsung. Южнокорейская корпорация продемонстрировала беспроводные наушники Galaxy Buds2, новые умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, однако больше всего отличились раскладные смартфоны Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Samsung.

Как отметили во время презентации, новые смартфоны серии Galaxy Z будут поддерживать влагозащитный стандарт IPX8, который будет позволять держать телефон под водой в течение тридцати минут. Дисплей будет защищать от разного рода повреждений специальное стекло, поскольку оно стало на 80% эффективнее, чем в предыдущих смартфонах компании.

Владельцы новинок смогут пользоваться корпоративной платформой Microsoft Teams благодаря режиму Flex, который позволяет организовывать онлайн-встречи. Режим Outlook, со своей стороны, обеспечивает управление двумя окнами одновременно.

Особенностью модели Fold3 есть ЕсоІ-технология, которая повышает яркость смартфона на 29% при меньшем потребляемые энергии, а камеры модели Flip3 будут позволять делать селфи без помощи рук.

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