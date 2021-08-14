Велика презентація Xiaomi і плани щодо Apple Car. Головне зі світу технологій

Новинки від Xiaomi

Новий китайський флагман Mi Mix 4 отримав фронтальну камеру, приховану під екраном. Смартфон також отримав новітні модулі камер, ширококутний об'єктив і систему оптичної стабілізації. Екран з частотою оновлення 120 Гц має діагональ 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів.

Mi Mix 4 обладнаний процесором Snapdragon 888+ і пам'яттю UFS 3.1. Ціни на смартфон стартують від 770 доларів.

Фото: флагман Mi Mix 4 (mi.com)

Також вперше за три роки Xiaomi представила планшети Mi Pad 5 і Mi Pad 5 Pro. Ціни на молодшу модель стартують від 308 доларів, на старшу - від 358 доларів. Між собою вони відрізняються процесором, ємністю батареї, камерами і динаміками.

Крім того, на презентації показали робопса - CyberDog. Робот оснащений двигунами виробництва Xiaomi, завдяки яким він може рухатися зі швидкістю до 3,2 м/с і навіть робити сальто назад. CyberDog випустять в обмеженому тиражі, вартість складе 1 542 долари.

Apple шукає партнера для випуску електромобіля

Американська Apple вирішила серйозно зайнятися розробкою власного електрокара. На сьогодні компанія підшукує виробників авто, які допоможуть з випуском Apple Car.

Передбачається, що електрокар може бути побудований в партнерстві з південнокорейською Hyundai. Як стверджують аналітики, перші моделі Apple Car вийдуть з конвеєра вже в 2024 році.

Tesla перенесла терміни випуску Cybertruck

Компанія Tesla мільярдера Ілона Маска перенесла початок виробництва електрокара Cybertruck на 2022 рік. Це при тому, що за станом на березень цього року було зібрано понад 1 млн попередніх замовлень.

Точної дати випуску першого пікапа поки немає.

Нове покоління розкладних смартфонів Samsung

Південнокорейська компанія Samsung теж відзначилася масштабною презентацією. Виробник показав бездротові навушники Galaxy Buds 2, розумні годинники Galaxy Watch 4 і Galaxy Watch 4 Classic, але найгучнішою новинкою стали розкладні смартфони Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3.

Нові флагмани серії Galaxy Z будуть підтримувати вологозахисний стандарт IPX8, а спеціальне скло, яке захищає дисплей, стало на 80% ефективніше.

Особливістю моделі Fold 3 стала ЕсоІ-технологія, яка підвищує яскравість смартфона на 29% при меншому споживанні енергії, а камери Flip 3 дозволяють робити селфі без допомоги рук.

Google заборонить рекламу для підлітків

Тим часом Google має намір заборонити таргетування реклами на основі віку, статі або інтересів для користувачів молодше 18 років. Підлітки також зможуть видаляти свої фотографії з пошуку.

Очікується, що оновлення почнуть розгортати в продуктах Google вже в найближчі місяці. Крім того, підлітки зможуть самі обирати, хто може переглядати їх контент на YouTube.

Наймасштабніша крадіжка біктойнов в історії

Невідомі хакери зламали транснаціональну блокчейн-платформу Poly Network і вивели біткойнов на 600 млн доларів. За попередніми даними, були використані уразливості кількох гаманців.

Poly Network вже розмістила адреси ймовірних хакерів і закликала майнерів внести в чорний список токени, які знаходяться за вказаними адресами. Згодом стало відомо, що зловмисник заявив про намір повернути біткойни.

NASA набирає добровольців для імітації місії на Марс

Управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оголосило набір добровольців для імітації місії на Марс. Планується, що протягом року проведуть три експерименти, і добровольцям доведеться виживати в наземному симуляторі в умовах, наближених до марсіанських.

Від кандидатів вимагається громадянство США, відмінне здоров'я, вік від 30 до 55 років, відсутність шкідливих звичок, ступінь магістра в галузі природничих наук, інженерії або математики.

До кожної місії увійдуть чотири члени екіпажу, які будуть жити протягом року в модулі Mars Dune Alpha площею 160 кв. метрів. Навколишнє середовище модуля імітуватиме проблеми, які можуть виникнути під час місії на Марсі.