Google запретит рекламу для подростков и позволит им удалять свои фото из поиска

Компания Google запретит таргет рекламы на основе возраста, пола или интересов для лиц моложе 18 лет. Подросткам также позволят удалять свои фотографии из поиска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

"Мы начнем развертывание этих обновлений в наших продуктах по всему миру в ближайшие месяцы. Наша цель - обеспечить дополнительную защиту и удобство размещения рекламы в Google в соответствии с возрастом", - говорится в сообщении.

Так, компания позволит по запросу удалять из поисковой выдачи изображения с детьми, а при загрузке видео детьми, YouTube будет по умолчанию делать их частными.

В то же время подростки смогут сами выбирать, кто может просматривать их контент на платформе, а в учетных записях пользователей младше 18 лет по умолчанию будет включаться режим "безопасного поиска".