Боеприпасы для Украины: Бабиш назвал условие продолжения чешской инициативы

Чехия, Среда 07 января 2026 10:25
UA EN RU
Боеприпасы для Украины: Бабиш назвал условие продолжения чешской инициативы Фото: Андрей Бабиш (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении чешского правительства.

"Проект будет продолжен, и Чешская Республика будет выполнять роль координатора. Никаких средств чешских граждан не будет инвестировано в инициативу по боеприпасам. Она должна быть прозрачной и свободной от коррупции", - добавил Андрей Бабиш.

По словам Бабиша, Чешская Республика готова и в дальнейшем выполнять роль координатора инициативы по поставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины, однако средства чешских налогоплательщиков в проект вкладываться не будут. Он подчеркнул, что инициатива должна быть прозрачной и свободной от коррупции.

"Чешская Республика, как и несколько других стран, не рассчитывает на отправку своих солдат в рамках миротворческой миссии. Я также считаю важным, что, согласно сегодняшней декларации, значительная часть гарантий безопасности ляжет на США, и, по моему мнению, это является необходимым условием для того, чтобы мир был действительно долговременным", - сказал премьер-министр.

Бабиш также назвал встречу важной, подчеркнув, что на этот раз основное внимание было сосредоточено на вопросе мира и гарантиях безопасности после завершения боевых действий. Отдельно он обратил внимание на участие представителей США и их роль в формировании будущих гарантий безопасности для Украины.

Помощь Украине от Чехии и новый премьер

3 и 4 октября прошлого года в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. После подсчета более 97% голосов победу одержала партия ANO во главе с экс-премьером Андреем Бабишем, который ранее неоднократно выступал с критикой чешской снарядной инициативы для Украины и призывал к ее отмене.

Позиция Бабиша вызвала дискуссии внутри страны. Президент Чехии Петр Павел отмечал, что сворачивание снарядной инициативы будет иметь серьезные последствия, прежде всего для самой Чехии, а также приведет к росту жертв в Украине.

8 октября Бабиш заявил, что не планирует выделять средства на поставки оружия Украине, а уже на следующий день провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время разговора Зеленский проинформировал Бабиша о дипломатических усилиях Украины для достижения справедливого мира вместе с США и европейскими партнерами.

9 декабря президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром и призвал новое правительство не сворачивать поддержку Украины, подчеркнув ее важность для безопасности и экономического будущего Чехии.

На днях Бабиш заявил, что Прага поддерживает Украину, но не готова выступать гарантом по ее кредитам. Там отметили, что средства из чешского бюджета ограничены.

