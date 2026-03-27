На Близькому Сході аеропорти відкриті, а в Україні ні: експерт пояснив, у чому різниця

Як насправді працюють аеропорти Близького Сходу

Редактор видання avianews.com Олександр Мироненко розповів, що аеропорти Близького Сходу відкриті. Хоча насправді - через безпекову ситуацію - там все ж таки діють певні обмеження.

Так, наприклад, кількість рейсів - значно зменшена, а маршрути літаків - змінені й подовжені.

"Авіаперевізники країн зберігають обмежену кількість перельотів, щоб авіакомпанії могли у будь-яку мить стартувати у повну силу, коли настане мир", - констатував фахівець.

Він додав, що ситуація наразі "частково схожа на те, що ми бачили під час Covid-19".

"Літаки літають, пасажирів у них мало. Але авіакомпаніям потрібно підтримувати інфраструктуру та сертифікати льотного персоналу. Якщо польотів не буде взагалі, стартувати знову буде значно складніше", - пояснив Мироненко.

Чому в Україні ситуація інша й аеропорти закриті

Експерт нагадав, що авіакомпанії країн Перської затоки (де зараз теж не припиняють польоти) - державні. Тобто вони формують велику частину економіки регіону.

Флот їхніх авіаперевізників - сотні літаків, тому влада цих країн і намагається зробити так, щоб авіація не зупинилася повністю.

Тим часом в Україні авіакомпанії - приватні.

"Після початку російського вторгнення в 2022 році частина українських авіакомпаній збанкрутіла, частина - змогла отримати дозволи на роботу в країнах ЄС або навіть на інших континентах", - нагадав Мироненко.

Він уточнив, що йдеться "про трохи більше десятка пасажирських літаків з українською реєстрацією".

"Отже, це дуже різні масштаби для економіки", - пояснив редактор спеціалізованого видання.

Крім того, важливим питанням залишається страхування.

Йдеться про те, що країни Перської затоки можуть страхувати підвищені ризики для цивільної авіації за рахунок бюджету.

Водночас "є великі сумніви", що такі ризики для польотів в Україну будуть страхувати західні компанії (вони почали забороняти застрахованим літакам літати в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році).

"Росія веде пряму війну з Україною та використовує іноді за одну атаку сотні дронів та десятки ракет. Іран не веде прямої війни з сусідами - країнами Перської затоки. Випускає не сотні, а десятки дронів під час атаки", - додав Мироненко.

Тобто "така ситуація дозволяє урядам країн Перської затоки, які мають сучасні системи ППО, йти на ризик та частково запускати роботу цивільної авіації".

Скільки часу літак проводить в небі України перед "виходом за кордон" (інфографіка: РБК-Україна)

Ще одна різниця - значення авіації для Близького Сходу та України.

Так, українці можуть відносно швидко дістатися до прикордонних аеропортів у сусідніх країнах наземним транспортом. І вже звідти вилетіти в будь-яку точку світу (прямими рейсами або з пересадкою).

Тим часом всі аеропорти країн Близького Сходу - входять в зону ураження.

"Отже, там немає такої альтернативи - закрити одні аеропорти та літати з інших. До того ж, якщо товари завозяться в Україну автомобільним або залізничним транспортом, то для країн Близького Сходу авіація залишається ключовим елементом логістики", - наголосив Мироненко.

Насамкінець він нагадав, що авіація в Україні не функціонує чотири роки, тож перезапуск будь-якого аеропорту стане важливою новиною.

При цьому такий крок може зробити цей об'єкт ключовим для атак Росії.

Зараз весь світ бачить, як РФ атакує пасажирські потяги в Україні.

Те саме, за словами спеціаліста, може статися з відкритим аеропортом - буквально кілька масованих обстрілів можуть швидко зробити об'єкт непридатним для обслуговування рейсів.