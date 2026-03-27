Робота вже йде. У Мінрозвитку назвали умову, за якої в Україні запустять авіарейси

Нещодавно з'явилась чергова надія на відкриття неба для українців. Міністерство розвитку громад і територій створило робочу групу "для координації дій з відновлення роботи аеропортів після війни".

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни".

Про яку робочу групу йдеться

Станом на зараз відомо, що до створеної міністерством робочої групи увійшли представники різних структур - від керівників аеропортів до Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Хоча докладних подробить про те, які питання буде опрацьовувати ця група, ще немає, все ж таки відомо: може йтися не лише про ймовірність відкриття неба після війни, але і до її завершення.

"Робоча група наразі тільки створена. Її завданням стане вивчення та аналіз різних факторів та ризиків - як щодо можливості запуску аеропортів ще під час війни, так і після її завершення", - розповів у коментарі РБК-Україна заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров.

Надалі, за його словами, "висновки та напрацювання цієї групи будуть передані на розгляд Верховному Головнокомандувачу" (який вже і буде ухвалювати фінальне рішення).

Зя якої умови можуть відновити польоти

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба у коментарі РБК-Україна повідомив, що "відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації".

"На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу", - констатував він.

Посадовець пояснив, що завдання робочої групи - напрацювання практичних рішень і поетапного плану відновлення авіасполучення, включаючи:

оцінку стану інфраструктури;

вимоги безпеки;

координацію між усіма залученими сторонами.

Ключовий фактор у питанні відновлення польотів - безпекова ситуація (інфографіка: РБК-Україна)

"Створена робоча група має консультативно-дорадчий характер", - зауважив Кулеба.

Вона, за його словами, "зосереджена на напрацюванні базових підходів та рекомендацій".

"Які можуть бути використані після стабілізації безпекової ситуації для поетапного і безпечного відновлення авіасполучення", - поділився міністр.

Співрозмовники РБК-Україна в авіаційній галузі розповіли, що технічно відновити польоти дійсно можна за кілька тижнів.

При цьому важливе питання, яке залишається, це саме безпека всіх процесів - величезні страхові ризики. Адже потрібен надійний захист повітряного простору від воєнних загроз (ракет і дронів).