Блицкриг не удался. Отстояли Киев и Харьков и отправили "Москву" на дно: главное за три месяца войны

Три месяца назад 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину. За это время удалось остановить и отбросить противника на Севере, а также частично в Харьковской области.

Битва за Киев

Вторжение России на всех направлениях началось с массированных ракетных ударов и захода многокилометровых колонн военной техники. Уже в первые дни с боями высадился десант на аэродроме в Гостомеле, после чего с ним соединились силы, наступавшие с территории Беларуси. По итогам военных действий 25 февраля противник фактически заблокировал Киев с западного направления.

Российские войска заняли такие столичные пригороды, как Гостомель и Буча, частично оккупировали Ирпень. Под контролем находилась также северная часть Киевской области с Чернобыльской зоной и атомной станцией включительно. Оккупация этих районов сопровождалась особой жестокостью и массовыми расправами над мирными жителями.

Фото: в боях за Гостомель был уничтожен самолет "Мрия" (t me livekharkiv)

В последних числах февраля и в марте Вооруженные силы Украины при поддержке других формирований вели бои с отдельными российскими подразделениями в пригородах Киева и Василькове. Наступление увязло во второй половине марта.

Тем не менее Киев продолжал подвергаться ракетным ударам, в частности, пострадали жилые дома на Лукьяновке, Куреневке, Нивках, Подольском, Святошинском, Шевченковском и Дарницком районах, а также завод "Антонов". Кроме того, 20 марта прямым попаданием ракеты был разрушен ТРЦ Retroville на Виноградаре.

Фото: последствия удара по ТРЦ Retroville (Евгений Завгородний)

Предполагается, что крупная группировка была брошена на Киев, поскольку изначальной целью Российской Федерации был в том числе захват украинской столицы. Уже 27 марта защитники перешли в контрнаступление, и в начале апреля оккупантов оттеснили на территорию Беларуси.

Оборона Харькова

На этом направлении российские войска перешли границу 24 февраля под прикрытием тяжелой техники и артиллерии. Противник пытался атаковать "первую столицу" с северо-запада, но украинские силы встретили его противотанковыми комплексами и остановили на окраинах. В следующие дни танки и мотострелковые бригады пытались снова зайти на окраины, а также окружить город с юга.

Впервые российская тяжелая бронетехника зашла в Харьков 27 февраля, но украинские военные навязали тяжелые бои и помешали противнику закрепиться. В дальнейшем противник подтянул артиллерию и РСЗО, а также начал интенсивно применять для ударов боевую авиацию.

Утром 1 марта Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова, в частности, по зданию областной государственной администрации. В ходе дальнейших ударов и обстрелов серьезные повреждения получили оперный театр, другие значимые здания и жилые массивы. В это время вокруг города находились до 6 российских батальонно-тактических групп.

Фото: последствия удара по Харьковской ОГА (GettyImages)

В середине месяца от обстрелов и последующего пожара пострадал самый большой в Восточной Европе рынок "Барабашово". В течение апреля и мая интенсивность обстрелов снизилась. Российские подразделения сосредоточились на Изюмском направлении и с тяжелыми боями отступили из населенных пунктов севернее и восточнее Харькова.

Промежуточная ситуация позволяет говорить о том, что Украина выиграла битву за Харьков на начальном этапе вторжения. Контрнаступление в Харьковской области продолжается. По итогам боев в областном центре разрушено свыше двух тысяч жилых домов.

"Москва" пошла на дно

Самой дорогой потерей для России можно смело назвать потопление флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва". По оценкам западных экспертов, остаточная стоимость крейсера составляла 750 млн долларов. Еще в первые дни вторжения "Москва" стала героем интернет-мемов, именно в ее адрес прозвучала известная фраза "Русский военный корабль, иди на###!".

Флагман участвовал в захвате острова Змеиный, а также в морской блокаде Одессы, Николаева и Очакова. Вечером 13 апреля украинские силы нанесли по нему удар двумя противокорабельными ракетами "Нептун", в результате крейсер получил пробоины, загорелся и пошел на дно.

Фото: украинские военные потопили российский крейсер "Москва" (twitter.com.osinttechnical)

Официально российская сторона не признает потерю корабля в ходе ракетного удара. По ее версии, на нем произошел пожар, начал взрываться боекомплект, а затонул он в условиях шторма во время буксировки в оккупированный Севастополь. На данный момент Минобороны России подтвердило гибель лишь одного моряка, еще около 30 числятся пропавшими без вести.

Примечательно, что первая военная марка "Укрпочты" была посвящена этому российскому крейсеру и фразе "Русский военный корабль, иди на###!". Боевое поражение флагмана Черноморского флота противника только подогрела небывалый ажиотаж.

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В первые три месяца войны Украине сделала невозможное, поскольку многие западные партнеры прогнозировали военное поражение в считанные дни. Но благодаря мужеству украинских воинов удалось добиться успеха, полностью освободив Киевскую, Черниговскую и Харьковскую области.

Второй этап российского вторжения сосредоточен на захвате Донбасса, где противник захватил почти 90% Луганской области, занял Мариуполь и Волноваху. Кроме того, в оккупации находится Херсонская область и юг Запорожской. Как быстро украинская армия сможет вернуть над ними контроль, зависит уже от успехов следующих месяцев войны.