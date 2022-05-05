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ВСУ еще больше отбросили оккупантов от Харькова и установили контроль над переправой, - Геращенко

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 05 мая 2022 04:06
ВСУ еще больше отбросили оккупантов от Харькова и установили контроль над переправой, - Геращенко Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харьковской области украинские военные выбили из поселка Старый Салтов в Волчанском районе подразделения российских оккупантов, которые обстреливали Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"ВСУ выбили оккупантов из Старого Салтова под Харьковом. Что это значит для Харькова: а то, что подразделения орков, бомбившие из артиллерии, "Градов" и "Смерчей" мой Харьков, откинуты от города больше чем на 40 км и не смогут больше нанести его мирным жителям вред", - пишет он в своем Telegram.

Также, по данным Геращенко, наши бойцы установили контроль над переправой через водный массив.

Советник главы МВД опубликовал скрин карты, демонстрирующую ту вражескую "линию огня" от Старого Салтова до Киевского района Харькова - с расстоянием 31,7 километров.

ВСУ еще больше отбросили оккупантов от Харькова и установили контроль над переправой, - Геращенко

ВСУ выбили российские войска из Старого Салтова Харьковской области (фото: скрин t.me/Pravda_Gerashchenko)

Ранее 4 мая днем глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал, что около Старого Салтова и населенных пунктов рядом продолжаются бои, поэтому централизованная эвакуация пока не проводится, так как из-за постоянных вражеских обстрелов ехать в Старый Салтов опасно.

Чиновник в своем видеообращении рассказал, что на территории области враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции ВСУ, а также Киевский район города Харьков.

"У наших бойцов Вооруженных Сил Украины немало боевых достижений, о которых подробнее обязательно расскажем впоследствии", - добавил глава ОВА.

Напомним, 3 мая стало известно, что бойцы 92-й бригады ВСУ освободили поселок Молодовый под Харьковом.

Также мы писали, что 2 мая появилась информация о том, что военные ВСУ в ходе контрнаступления отбросили армию РФ на 25 километров от Харькова.

А 30 апреля в Генштабе сообщили, что наши военные восстановили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области.

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