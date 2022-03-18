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Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове тушат уже 17 часов: привлечено около ста спасателей

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Харьковская область, Пятница 18 марта 2022 09:09
Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове тушат уже 17 часов: привлечено около ста спасателей Фото: пожар на рынке "Барабашово" в Харькове тушат уже 17 часов (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове продолжают ликвидировать пожар на рынке "Барабашово", который вчера вспыхнул в результате обстрела оккупационных войск. Привлечено около ста спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Ликвидация пожара, произошедшего 17 марта в одном из крупнейших торговых центров города Харькова. В результате обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Вызов в Службу спасения поступил около в 14:00. На месте происшествия работает 21 единица пожарно-спасательной техники и около 100 человек личного состава ГСЧС. Горят торговые павильоны и частично повреждены 2 жилых дома", - говорится в сообщении.

Отмечено, что все усилия подразделений Службы спасения направлены на недопущение распространения пламени на жилой сектор и другие смежные объекты.

Всего спасено более 10 жилых домов. Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, в ходе которого получили многочисленные осколочные ранения 2 спасателей. Они немедленно были направлены в лечебное учреждение. Во время госпитализации, один из спасателей от полученных травм погиб.

Напомним, вчера, 17 марта Харьков в очередной раз в результате чего вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово".

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Харьков Барабашово Пожар Война России против Украины
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