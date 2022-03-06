Авиаудар по Харькову 6 марта: появилась информация о разрушениях и пострадавших
6 марта Харьков снова оказался под авиаударом оккупанта, в частности была повреждена телебашня, здание Военной службы правопорядка ВСУ, поликлиника МВД Украины.
Об этом сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел.
Авиаудары произошли около 19:00, снаряды попали в:
- Здание Военной службы правопорядка ВСУ и рядом расположены двухэтажные жилые дома (с последующим возгоранием). Последствия устанавливаются. От ГСЧС привлечено 50 человек и 10 единиц техники.
- Здание поликлиники МВД Украины по Харьковской области. Предварительно пострадало 2 человека. От ГСЧС привлечено 32 человека и 7 единиц техники.
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- Харьковскую телевизионную башню. Последствия устанавливаются. От ГСЧС привлечено 5 человек и 1 единица техники.
Фото: обстрел Харькова 7 марта (facebook.com/Карточка_Заместитель)
В то же время, мэр города Игорь Терехов в телемарафоне опроверг повреждения телебашни в Харькове.
"Нет, по моей информации. Было попадание самолета, перебитый кабель. Посмотрим, когда закончатся обстрелы, будем восстанавливать", - уточнил он.
Также градоначальник уточнил, что в Харьковской области сбито 2 самолета российских войск, "летают вертолеты, бомбят жилые кварталы, есть жертвы и раненые".
Что сейчас происходит в Харькове, можно следить в нашем онлайн.
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