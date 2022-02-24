Ведутся бои за Гостомельский аэродром, Скадовск и Чаплинка. Залужный обратился к украинцам
Фото: украинцы защищают Украину от России (facebook.com)
ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - Российской Федерации. Напряженная ситуация на северном и южном направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ.
Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка, сообщил он.
"Призываю резервистов тероборони и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов", - заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.
Отметим, в ходе нападения России на Украину идет российское наступление на Сумы. Украинские военные вступили в бой в окрестностях города.