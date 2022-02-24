ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ведутся бои за Гостомельский аэродром, Скадовск и Чаплинка. Залужный обратился к украинцам

Новина українською →
Скадовск, Четверг 24 февраля 2022 15:47
Ведутся бои за Гостомельский аэродром, Скадовск и Чаплинка. Залужный обратился к украинцам Фото: украинцы защищают Украину от России (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - Российской Федерации. Напряженная ситуация на северном и южном направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ.

Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка, сообщил он.

"Призываю резервистов тероборони и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов", - заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.

Отметим, в ходе нападения России на Украину идет российское наступление на Сумы. Украинские военные вступили в бой в окрестностях города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина