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Российский крейсер "Москва" уничтожили две ракеты "Нептун", - Буданов

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 10:59
Российский крейсер "Москва" уничтожили две ракеты "Нептун", - Буданов Фото: крейсер "Москва" уничтожили украинские ракеты (wikimedia.org by George Chernilevsky)
Автор: Илона Свиридова

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" был уничтожен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Что опровергло миф о непобедимости российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова для Spiegel.

В частности, он ответил на вопрос, что произошло с российским флагманом.

"Корабль был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", - отметил Буданов.

По его словам, видимо, защитные системы крейсера на сработали против украинских ракет.

"Это еще раз опровергает миф о могучей российской армии", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в ответ на потопленный крейсер "Москва" нанесли удар по ракетному заводу под Киевом. Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар", который производит ракеты "Нептун".

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