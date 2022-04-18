Российский крейсер "Москва" уничтожили две ракеты "Нептун", - Буданов

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" был уничтожен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Что опровергло миф о непобедимости российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова для Spiegel .

"Это еще раз опровергает миф о могучей российской армии", - добавил он.

По его словам, видимо, защитные системы крейсера на сработали против украинских ракет.

В частности, он ответил на вопрос, что произошло с российским флагманом.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в ответ на потопленный крейсер "Москва" нанесли удар по ракетному заводу под Киевом. Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар", который производит ракеты "Нептун".

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